FLOW, 30 partner (con Enel e IREC) per il V2X

FLOW è il nuovo consorzio formato da 30 entità europee per testare e migliorare il Vehicle-to-X, V2X: l’energia scambiata tra veicoli, edifici e rete.

Flow, flessibilità energetica con 5 siti dimostrativi (uno a Roma)

Il progetto è guidato dall’Istituto della Catalogna per la Ricerca Energetica (IREC). Con un team multidisciplinare che coinvolge partner accademici, piccole, medie e grandi imprese dei settori energia e mobilità e grandi associazioni industriali europee. Cristina Corchero di IREC, coordinatrice del consorzio, spiega: “Il progetto FLOW rappresenta un’opportunità unica per comprendere il potenziale della flessibilità energetica quando si raggiunge una massiccia penetrazione dei veicoli elettrici”. L’obiettivo principale è convalidare e quantificare i vantaggi associati alla flessibilità di ricarica dei veicoli elettrici, alleviando i problemi di rete. Verranno implementati un totale di 5 siti dimostrativi per determinare l’impatto sui diversi sistemi energetici in Repubblica Ceca, Irlanda, Italia, Danimarca e Spagna.

I dettagli della partecipazione italiana

L’ Enel è partner del progetto attraverso alcune delle sue principali filiali.

Enel Grids porterà l’esperienza del Gruppo come primo operatore mondiale di reti di distribuzione private per numero di utenti finali. Facendo leva sulla partecipazione di e-distribuzione ed e-distribución rispettivamente alle demo italiane e spagnole.

Enel Grids convaliderà l'integrazione del sistema presso gli Enel Flexibility Labs, utilizzando le tecnologie smart grid della sua controllata Gridspertise.

Enel X Way, insieme alla consociata spagnola Endesa X Way, guiderà il pacchetto di lavoro "Deployment and assessment at large scale demo-cases", che include le demo italiana, spagnola e danese. E sarà coinvolta nell'architettura, implementazione, test e validazione della demo italiana a Roma (stessa cosa per Endesa a Minorca).

Enel X parteciperà alla demo italiana con le Flexibility Solutions, consentendo ai veicoli collegati ai caricabatterie di fornire servizi di flessibilità alla rete.

