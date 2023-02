Intelligenza artificiale per le future flotte elettriche

Targa Telematics e SAP Labs Francia hanno lanciato un progetto congiunto per accelerare la trasformazione digitale ed energetica delle società di noleggio, delle flotte aziendali elettriche e dei veicoli per i servizi aeroportuali.

Accordo fra Targa Telematics e SAP Labs Francia

Targa Telematics – tech company specializzata nello sviluppo di soluzioni IoT e piattaforme digitali per la mobilità connessa – metterà a disposizione il know-how e la tecnologia proprietaria più avanzata in fatto di AI Machine Learning, Internet of Things e data analytics.

Sap Labs Francia fa parte di un network di centri di ricerca di SAP focalizzati sullo sviluppo e sul costante miglioramento delle principali soluzioni SAP. Sap Labs contribuirà con la propria competenza nel campo dell’elettrificazione dei veicoli e metterà a disposizione le proprie piattaforme per costruire, attivare e gestire le reti di ricarica dei veicoli elettrici con l’integrazione nei processi di fatturazione end-to-end su un’unica piattaforma.

L’obiettivo del progetto è sviluppare uno strumento di valutazione delle flotte elettriche e dei veicoli che possono essere potenzialmente sostituiti con modelli elettrici. Secondo un’analisi di Targa Telematics, il 70% dei veicoli di una grande flotta potrebbe essere facilmente sostituito da vetture elettriche.

Uno strumento per pianificare ricariche e gestione flotte

La soluzione fornisce ai gestori di flotte strumenti avanzati per pianificare e prenotare le stazioni di ricarica, tenendo conto del tempo di ricarica e della potenza desiderata. Questo garantirà la precisa ripartizione dei costi relativi alla ricarica tra il luogo di lavoro, l’abitazione e i punti di ricarica pubblici, indipendentemente dalla marca del veicolo o dalla stazione di ricarica. Inoltre, permetterà di migliorare l’uso e la batteria dei veicoli elettrici in flotta.

Inoltre il progetto può essere completato con una soluzione di Corporate Car Sharing con accesso Keyless all’interno degli ultimi modelli di veicoli elettrici, perfezionando l’alimentazione tramite la piattaforma Open E-Mobility.

Transizione elettrica e digitale a braccetto

«Quando nel 2015 ho annunciato l’intenzione di convertire l’intero parco auto aziendale all’elettrico entro 5 anni, ho ricevuto parecchie critiche. Oggi, il 92% dei nostri dipendenti sono felici guidatori di veicoli elettrici e Open E-Mobility è stata determinante per questo cambiamento», ha dichiarato Hanno Klausmeier, Managing Director di SAP Labs France.

Jad Tabet, Country Manager France di Targa Telematics. «Il futuro delle flotte sarà influenzato anche dalle soluzioni digitali, supportando l’operatività dei clienti e offrendo considerevoli vantaggi per il raggiungimento dei KPI aziendali e ambientali. Grazie a questa collaborazione, continuiamo a investire in Ricerca e Sviluppo per supportare le società di noleggio e i gestori di flotte aziendali nel loro percorso verso la trasformazione digitale e l’elettrificazione dei veicoli».

