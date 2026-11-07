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il7 Novembre 2026
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Flotte elettriche in crescita, ma ancora con 3 freni

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Flotte elettriche in crescita, ma ancora con 3 freni a rallentarne la diffusione. Lo dice uno studio con interviste a 1.317 gestori in Italia, Francia e Germania.

Flotte elettriche in crescita, con tre motivazioni

Lo studio è stato realizzato da The Value Engineers per conto di Edenred Mobility. Si è partiti fotografando la situazione attuale, che vede nelle flotte analizzate le motorizzazioni  benzina e diesel  ancora prevalere con il 49% del mix. Contro il 26% per l’elettrico. Ma, secondo le proiezioni  divulgate, entro il 2028 la quota delle termiche diminuirà di 21 punti e quella dell’elettrico aumenterà di 16 punti. La Francia, come c’era da aspettarsi visto il trend delle vendite  generali, ha la più alta percentuale di elettriche (31%). Seguono Germania (26%) e Italia (21%). In tutti e tre i mercati  le aziende citano le proprie sedi o depositi come principale luogo di ricarica (in Francia l’83%). La ricarica in loco rappresenta tra il 59 e il 64% dei volumi di energia prelevati. Ed è il primo motivo che spinge all’elettrifico (89%), davanti agli incentivi pubblici (87%) e al minor costo totale di proprietà, TCO. (86%).

I problemi? Prezzo, tempi di installazioni delle ricariche…

Diane Coliche di Edenred e i 3motivi che frenano la diffusione delle flotte elettriche.

 

Il passaggio all’elettrico, comunque, è ormai una realtà, come spiega Diane Coliche, COO Mobility di Edenred: Le aziende non stanno solo chiedendo se dovrebbero passare all’elettricità. Stanno chiedendo come farlo senza interrompere le loro operazioni, aumentare i costi o perdere produttività”. I freni restano tre e il primo resta il prezzo di acquisto dei veicoli  (46%). Seguono il costo e il tempo di installazione delle ricariche (38%) e l’instabilità delle norme fiscali (27%). Nell’operatività quotidiana i gestori faticano soprattutto a controllare il costo della ricarica, in roaming (43%) come in loco (41%). E uno su tre, non poco, si preoccupa anche dell’affidabilità della rete pubblica, fondamentale per chi deve spostarsi in tempi programmati.

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