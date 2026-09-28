

















Decarbonizzare i grandi parchi auto aziendali è la chiave di volta per accelerare la transizione ecologica su scala nazionale. Tuttavia, convertire centinaia di veicoli di servizio non è una passeggiata: servono strategie impeccabili, analisi accurate del costo totale di possesso (TCO) e infrastrutture di ricarica capillari. La categoria “Flotte elettriche al top” dei Vaielettrico Awards celebra le aziende e i fornitori di servizi che stanno trasformando questa complessa sfida organizzativa in un travolgente vantaggio competitivo.

Di seguito vi presentiamo tutti i progetti candidati, espressione delle soluzioni e delle competenze dedicate allo sviluppo della mobilità elettrica nelle aziende.

Metodo e strumenti per definire il potenziale di elettrificazione di una flotta aziendale termica con ottimizzazione dei costi e riduzione delle emissioni di CO2 (WLTP) di Elettrificami

Elettrificami ha sviluppato un metodo basato sui dati per valutare il potenziale di elettrificazione delle flotte aziendali termiche. Attraverso tre metodologie dedicate a diverse modalità d’uso, analizza percorrenze, possibilità di ricarica, costi energetici e caratteristiche dei driver, individuando la compatibilità dei veicoli con la trazione elettrica. I risultati permettono di definire priorità, elaborare progetti di fattibilità e stimare gli investimenti necessari. La valutazione comprende il Total Cost of Ownership e le emissioni di CO₂ secondo i valori WLTP, offrendo alle imprese strumenti per pianificare una transizione coerente con le esigenze operative ed economiche.

Zero-emission mobility as a competitive advantage di Fleet220

Il progetto di FLEET220 propone un modello integrato per trasformare l’elettrificazione delle flotte in un vantaggio competitivo. Dallo studio di fattibilità alla progettazione e installazione delle infrastrutture, fino alla gestione quotidiana, la soluzione accompagna l’intero percorso aziendale. La piattaforma smart centralizza il controllo di connettori, utenti e driver, integrando ricarica in sede, a domicilio e sulle reti pubbliche europee. Le app dedicate supportano flotte auto e truck, mentre monitoraggio, rendicontazione dei costi e calcolo della CO₂ evitata consentono di misurare i risultati. L’obiettivo è semplificare la gestione operativa, ottimizzare le risorse e rendere la decarbonizzazione economicamente sostenibile.

Colonnine Pony Power per Dr. Max Italia di Pony Power

Pony Power ha realizzato la prima fase dell’elettrificazione del parcheggio della sede direzionale di Dr. Max Italia a Casalecchio di Reno. Il progetto prevede quattro punti di ricarica AC da 22 kW già attivi e un’infrastruttura predisposta per raggiungere dodici punti. Il load balancing dinamico distribuisce la potenza disponibile tra i veicoli, permettendo all’impianto di accompagnare la crescita della flotta aziendale. Realizzato chiavi in mano, dalla progettazione esecutiva al collaudo, l’intervento consente ai dipendenti di ricaricare durante l’orario di lavoro e integra la mobilità elettrica nell’organizzazione aziendale, senza dover ripensare l’infrastruttura in caso di ampliamento.

Charging Plazas ed Electric Plazas di One Wedge S.r.l.

OneWedge propone un’infrastruttura dedicata all’elettrificazione delle flotte aziendali e della logistica dell’ultimo miglio. Il progetto combina le Charging Plazas, per la ricarica notturna nei depositi, e le Electric Plazas, maxi-hub lungo gli assi logistici con centinaia di stalli AC e postazioni DC. La formula integra energia a prezzo fisso e finanziamento infrastrutturale, eliminando per le imprese l’investimento iniziale. Un modello pensato per rendere la ricarica delle flotte più semplice e sostenibile.

L’elettrificazione dei parchi aziendali richiede competenze specifiche e un approccio strutturato, capace di unire l’analisi dei dati operativi alla gestione delle infrastrutture di ricarica. Dagli strumenti di analisi del costo totale di possesso (TCO) basati su dati reali, fino alle piattaforme di gestione integrata e agli interventi hardware dedicati, le proposte candidate dimostrano che la decarbonizzazione della flotta può rappresentare un vantaggio economico e strategico per le imprese.

I candidati saranno esaminati dai membri della giuria. Vi invitiamo ad approfondire i dettagli dei singoli interventi e a votare il progetto più efficace per decretare il vincitore del Community Award.

I vincitori saranno proclamati il 14 ottobre 2026 a Milano, presso l’Auditorium San Fedele