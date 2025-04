Flotte elettriche (2) Electrip dà la carica

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Flotte elettriche, come gestirle? (2). Dopo un costruttore (Hyundai), sentiamo i consigli di un operatore emergente della ricarica, Electrip: il 29 aprile (h.17) webinar con il Country Manager Giovanni Fornaro, conduce Mauro Tedeschini.

Flotte elettriche (2): le dritte di un top manager di grande esperienza

Sono gli acquisti delle flotte aziendali a spingere le vendite di auto elettriche anche in Italia. Ma come organizzare la ricarica, in azienda e on the road? Electrip sta seguendo molto da vicino questo settore, con proposte che mirano a semplificare la vita dei fleet manager e, soprattutto, degli utilizzatori delle auto. Il webinar, aperto alle vostre domande, avrà come protagonista un manager di grande esperienza come Giovanni Fornaro, che ha lavorato in Tesla e in aziende dell’automotive tradizionale. Durante il webinar (e anche successivamente) Fornaro sarà a disposizione per rispondere alle domande di chi vorrà iscriversi, gratuitamente, a questo link.

Si punta su grandi stazioni con colonnine da 400kW

Electrip sta costruendo anche in Italia una rete di stazioni di ricarica ad alta potenza, ognuna con un numero ragguardevole di colonnine. Al Business Park di MilanoFiori Nord ha aperto la più grande stazione di ricarica italiana: 16 colonnine da 400 kW per un totale di 32 stalli. Potendo contare su una potenza disponibile di 6 MW, tutta al 100% green. Da poco ha poi inauguraro un’altra stazione in Lombardia, in uno Shopping Center ad Antegnate (Bergamo), con 5 colonnine e 10 punti di ricarica, anche qui da 400 kW. Perché puntare sulle HPC? E perché questa politica dei prezzi molto concorrenziale? Lo spiegherà Fornaro durante il webinar. Electrip nasce da una joint venture tra il fondo di investimento inglese Wren House infrastructure (51%), controllato dal Fondo sovrano del Kuwait, e il colosso industriale turco Zorlu, con il 49%.