





Consip con la pubblicazione dell’avviso di preinformazione dell’accordo quadro “Vetture in Noleggio”, dedicato alle proposte degli operatori commerciali, metterà a disposizione 2.430 veicoli elettrici per la Pubblica Amministrazione. Si tratta del nuovo programma di gare Consip dedicato al noleggio di veicoli a lungo termine senza conducente. Un supporto per il rinnovo del parco veicoli della PA e per l’elettrificazione, anche se c’è più ibrido che elettrico.

Tutti i numeri dei lotti dedicati alle auto elettriche

I lotti dedicati ai veicoli elettrici sono tre e la dotazione complessiva prevista ammonta a 2.430 unità, distribuite tra i tre segmenti. Il valore economico stimato per la componente elettrica, calcolato al netto dell’IVA, è pari a 137.678 milioni. Qui sotto la tabella con la nostra elaborazione dei dati.

Da Consip spiegano così il nuovo programma: «Articolato in tre iniziative autonome e specializzate, ciascuna dedicata a specifiche categorie di veicoli e finalizzata a garantire una maggiore coerenza tra le esigenze delle amministrazioni, le caratteristiche tecniche dei mezzi e le relative soluzioni contrattuali».

Nello schema qui sotto si comprende meglio l’obiettivo: differenziare i veicoli secondo l’utilizzo

• Vetture per la mobilità di servizio per attività amministrative e tecniche. Pubblicazione entro settembre 2026. L’iniziativa introduce per la prima volta il criterio di aggiudicazione basato sul miglior rapporto qualità/prezzo e prevede nuovi servizi per la gestione delle flotte.

• Veicoli commerciali, destinati alle attività operative, tecniche e logistiche, quali interventi sul territorio, manutenzioni, trasporto di attrezzature e supporto ai servizi pubblici. Pubblicazione nell’ultimo trimestre 2026.

• Veicoli destinati alle Forze di Sicurezza, per le esigenze operative delle Forze di Sicurezza e delle Polizie Locali per attività di controllo del territorio, vigilanza, prevenzione e pronto intervento. Pubblicazione entro il primo semestre 2027.

Si punta sull’ibrido, forse troppo: risorse 5 volte superiori

Sommando tutti i lotti che prevedono motorizzazioni ibride, si ottengono i seguenti dati aggregati: numero totale di veicoli ibridi: 11.220 unità; risorse totali assegnate: 504.639.072 euro. Un investimento cinque volte maggiore.

Qui sotto il dettaglio delle diverse tipologie di ibrido. Vista l’emergenza dei cambiamenti climatici sarebbe stato meglio dedicare più risorse all’elettrico.

Mild hybrid o full hybrid: 5.400 veicoli, valore economico 192.115.022,40 euro.

Mild hybrid: 2.940 veicoli, valore economico 149.656.701,60 euro.

Full hybrid: 1.860 veicoli, valore economico 96.582.780,00 euro.

Plug‑in hybrid: 1.020 veicoli, valore economico 66.284.568,00 euro.

La scelta del noleggio a termine

Come mai si punta al noleggio a lungo termine? «Una soluzione particolarmente efficace per la PA, consentendo di disporre di veicoli costantemente aggiornati sotto il profilo tecnologico, ambientale e della sicurezza. A ciò si aggiungono costi certi e programmabili, servizi integrati di gestione e una significativa semplificazione dei processi di amministrazione delle flotte».

Si continua a invocare l’elettrificazione delle flotte come il grande volano della transizione, ma se questo è l’esempio che viene dalla Pubblica Amministrazione…