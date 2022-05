Flotte aziendali, più l’ibrido che l’elettrico

Aumentano le auto ibride nelle flotte aziendali, ma stentano ancora ad affermarsi le elettriche pure. Questi i risultati della survey “Mobility Transformation”, promossa dall’Osservatorio sulla mobilità aziendale Top Thousand (composto da Fleet mobility manager di grandi aziende) e dalla rivista Fleet Magazine.

Sulle elettriche pesano i pregiudizi dei fleet manager

Fra le motivazioni della scarsa diffusione delle BEV sono citati la limitata autonomia, i costi di acquisto elevati, la carenza di un’adeguata rete infrastrutturale. E forse, aggiungiamo noi, tanti pregiudizi. E a dispetto di quanto sostiene per esempio Alberto Viano , presidente di Aniasa.

L’indagine è stata condotta su un campione di 103 aziende di ogni dimensione (grandi, medie, PMI) e di diversi settori merceologici per un parco totale gestito di 120.731 veicoli.

Confrontando i dati rispetto alla precedente edizione i veicoli ibridi nelle flotte aziendali del campione sono passati da 6.158 a 10.600, mentre quelli elettrici sono 4.531, contro i poco più di 3.600 della precedente indagine. Tra le ibride, spiccanp le plug-in (3.698 vetture) contro 4.880 mild hybrid.

Ma il 53% del campione pensa alle BEV da quest’anno

Mancanza di prodotto e ritardi nelle consegne hanno ostacolato una maggior diffusione delle due motorizzazioni, ma l’81% del campione le introdurrà nei prossimi 12 mesi.

Solo il 38% degli intervistati ha inserito nel parco veicoli elettrici puri, ma il 53% si dice pronto a sceglierli nel prossimo anno. Tra gli ostacoli a una introduzione più massiccia molti fleet manager citano anche “le scelte dei driver” che li considerano non idonei alle specifiche esigenze di mobilità per la carenza di infrastrutture e l’autonomia insufficiente.

Chi le ha scelte, pensa al green più che ai risparmi

Paradossalmente, però, chi ha già “sposato” l’elettrificazione della flotta, i vantaggi sono evidenti. Il 73% del campione ha infatti dichiarato che la loro adozione ha portato molti benefici: la compliance con i valori aziendali (indicata dal 54% dei rispondenti), la responsabilità sociale di impresa (43%), le agevolazioni alla mobilità (38%) e il risparmio (33%).



LEGGI ANCHE: Aziende, il bilancio aziendale viaggi anche sulle flotte elettriche

Chi ha scelto di elettrificare la flotta lo ha fatto per un orientamento green ben preciso, più che per le agevolazioni previste dalla normativa. Ma solo il 56% impone che le auto aziendali non abbiano emissioni superiori a 160 g/km, ovvero esclude quelle maggiormente inquinanti.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—