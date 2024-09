Flotte aziendali: con il passaggio all’elettrico, risparmio record in Italia

Flotte aziendali, passare all’elettrico conviene. Ma quanto? Fino a 20.300 euro in media, lungo tutto il ciclo di vita del veicolo,, con un risparmio fino a 15.900 litri di carburante con riduzione delle emissioni in atmosfera pari in media a 36 tonnellate di CO2.

Il passaggio all’elettrico, è intuitivo, contribuisce a diminuire le emissioni inquinanti. In misura sempre maggiore, con il passaggio alle rinnovabili per la produzione di energia elettrica per la produzione di autoveicoli.

Mano intuitivo, calcolare quanto fa risparmiare la conversione all’elettrico, abbandonando le auto a combustione interna. Sia per il singola automobilista, sia per i gestori di auto aziendali.

Con il passaggio alle flotte aziendali all’elettrico il vantaggio ambientale più alto si avrebbe in Francia, quello economico in Italia

Tra le stime che vengono pubblicate nell’ultimo periodo, si segnala lo studio di Geotab, società leader nella tecnologia per i veicoli connessi, in cui ha ha analizzato 1,3 milioni di veicoli in sette paesi, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna.

Primo punto dello studio: nei prossimi sette anni, si stima che i mezzi elettrici potrebbero “consentire di risparmiare 8,3 miliardi di litri carburante, evitando l’emissione di 19 milioni di tonnellate di CO2 a livello globale”.

Punto secondo: il maggiore impatto ambientale avverrebbe in Francia con una riduzione delle emissioni fino a 49 tonnellate di CO2, seguita da Germania (46), Spagna (43), Regno Unito (39) e Italia (36).

Dal punto di vista economico, invece, è l’Italia a distinguersi come il paese in cui il passaggio all’elettrico risulta più vantaggioso, con un risparmio di 20.300 euro per veicolo, seguita da Francia (17.300 ), Germania (12.200), Spagna (12.100 ) e Regno Unito (8.500 ).

