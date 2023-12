Flop elettrici: Honda E a fine corsa

Flop elettrici: con il 2023 finisce l’avvenuta in Europa della Honda E. Lanciata appena tre anni fa, la citycar giapponese non è mai decollata nelle vendite.

Flop elettrici: la piccola giapponese troppo cara per 222 km di autonomia

Troppo cara e con un’autonomia troppo contenuta. Sono i due limiti che hanno impedito alla Honda E di farsi largo sul mercato continentale. 36.600 euro per un’auto con soli 222 km di autonomia omologata sono veramente troppi anche per un’auto dal design originale e dagli spazi interni piuttosto generosi. In Italia nei primi 11 mesi del 2023 se ne sono vendute appena 47 e anche nel resto d’Europa le immatricolazioni sono andata molto a rilento. In Germania, di gran lunga il primo mercato europeo anche per l’elettrico, quest’anno l’hanno acquistata 101 clienti, neppure 10 al mese. Dotata di una batteria da 35,5 kWh, la Honda E è lunga 3,63 metri ed era stata studiata per aggredire il mercato delle piccole elettriche premium. Lo stesso in cui la Fiat 500e (che ha una lunghezza identica) sta ottenendo ben altri risultati, peraltro con un prezzi decisamente inferiori.

Fine di un’epoca: pensionamento vicino per Zoe, Smart EQ…

“Honda continuerà a intensificare i suoi sforzi di elettrificazione nella regione europea”, scrive la Casa giapponese in una nota in cui ha confermato l’uscita di scena della citycar. Adesso però si punta sui Suv, il tipo di veicoli che sta dominando il mercato anche nelle auto a batterie. Nelle piccole elettriche si sta affacciando una nuova generazione di vetture, con prezzi più contenuti e autonomia più assicuranti. La Renault lancerà la nuova R5, avviando al pre-pensionamento la Zoe, mentre la Citroen arriverà con la nuova C3, entrambe con prezzi entro i 25 mila euro, meno incentivi. Ed è sempre più vicina l’uscita della scena della Smart EQ, a due e quattro posti, con la conversione della marca ai soliti Suv. E infine non dovrebbero avere vita lunga la Renault Twingo ZE e la Dacia Spring, sostituiti da modelli più in linea coi tempi.