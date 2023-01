Flop elettrici: Arcimoto sull’orlo del crac

Flop elettrici: Arcimoto è sull’orlo del crac, il suo veicolo sportivo a tre ruote non ha sfondato e la produzione si è praticamente fermata. È il capolinea?

Flop elettrici: l’auto a 3 ruote a corto di ordini

Si è sempre detto che il passaggio all’elettrico non è un semplice cambio di motorizzazione, ma l’occasione di reinventare i veicoli. Con un approccio out of the box, fuori dagli schemi. Beh, non c’è dubbio che gli americani di Arcimoto hanno preso la cosa sul serio, realizzando una macchinetta a tre ruote. Non un Suv, ma un Fuv, Fun Utility Vehicle, destinato a un pubblico giovane e anti-conformista. Con due posti, uno davanti e uno dietro, velocità massima di 120 km/h e accelerazione 0-100 in poco più di 7 secondi. Nella versione più economica batteria da 12 kWh per 100 km di autonomia. Con l’obiettivo di arrivare, a regime, a un prezzo d’attacco di soli 12 mila dollari, con una produzione di almeno 10 mila veicoli all’anno. Sembrava un’idea destinata al successo e la società con sede a Eugene, nell’Oregon, in Borsa era arrivata ad essere valorizzata un miliardo di dollari. Ma poi…

Entrano soldi o “è in gioco il futuro dell’azienda”

Ma poi gli ordini non sono arrivati con le dimensioni sperate. Non c’è stata la risposta sperata, per esempio, da parte di hotel e centri turistici, che avrebbero poi potuto noleggiare i veicoli ai clienti. Invece delle consegne, sono arrivati i licenziamenti (100 dipendenti) e le casse aziendali hanno cominciato a esaurirsi. Negli ultimi sei mesi sono stati prodotti solo 252 veicoli e ora per andare avanti servono altri soldi. Ultima ratio: un aumento di capitale a prezzi stracciati, 3 dollari per azione, l’ultima ciambella di salvataggio. Nelle comunicazioni al Nasdaq, la Borsa dei titoli tecnologici di New York, Arcimoto ha dovuto spiegare che senza nuovi fondi è in gioco il futuro dell’azienda. Aggiungendo di avere “interrotto la produzione di veicoli e di richiedere sostanziali finanziamenti aggiuntivi per riprenderla“. Conclusione: se i soldi non arriveranno, “saremo tenuti a cessare le nostre operazioni e/o cercare protezione dal fallimento“.