Flop dei bandi colonnine: assegnato solo un sesto dei fondi Pnrr

Si è concluso con un flop anche il secondo round di bandi colonnine finanziati con i fondi europei del Pnrr. Riguardavano stazioni di ricarica fast e ultrafast, rispettivamente sulla viabilità urbana ed extraurbana. Lo scrive l’Ansa riprendendo un’anticipazione di Staffetta Quotidiana.

Bandi colonnine Pnrr/ Assegnati solo 96 dei 640 milioni stanziati: 3.800 stazioni su 18.000 previste

I due bandi indetti dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica hanno assegnato soltanto 96 milioni di euro rispetto ai 640 disponibili. Le stazioni di ricarica finanziate scendono così dalle 18.000 previste a 3.800.

-Leggi qui i testi dei due decreti con gli assegnatari dei lotti in aree urbane e in aree extraurbane

Da sottolineare il ripensamento di Plenitude (ex Be Charge), secondo gestore in Italia con 21 mila punti di ricarica installati, che ha deciso di rinunciare a tutti i progetti a lei assegnati, per un totale di 2.600 punti. Già in primavera la società controllata da Eni aveva ridimensionato il suo investimento (leggi) rifiutando parte dei fondi del primo bando per un totale di 1.600 punti di ricarica.

Alcuni di questi sono stati riassegnati automaticamente ad altri gestori, in particolare a FastWay e Gasgas, secondo la graduatoria a scorrimento. Per molti altri è stato impossibile riassegnarli ad altri gestori. Quindi i finanziamenti Pnrr sono andati perduti.

Interpellata dal sito QualEnergia.it, Plenitude ha precisato di aver ritenuto “più realizzabile il proprio piano di investimenti“. Un “ambizioso piano di sviluppo nel settore” che resta “comunque confermato“.

Anas e FS si faranno carico di “tappare il buco”?

Il ministero dell’Ambiente ha spiegato all’Ansa che l’insuccesso dei bandi è dovuto allo scarso interesse del mercato per la mobilità elettrica nelle aree extra-urbane. Per non perdere i fondi del Pnrr, il Mase ha raggiunto un accordo con Anas e Ferrovie dello Stato per realizzare le colonnine mancanti. Vedremo come e a che condizioni.

primo bando del Mase, in luglio, stanziava risorse per 360 milioni di euro per 7.500 colonnine super-veloci sulle strade extra-urbane e 280 milioni per 10.880 colonnine sulle strade urbane. Visto che il primo bando era andato per metà deserto, ad ottobre era stato emesso Ildel Mase, in luglio, stanziava risorseper 7.500 colonnine super-veloci sulle strade extra-urbane eper 10.880 colonnine sulle strade urbane. Visto che il primo bando era andato per metà deserto, ad ottobre era stato emesso un nuovo bando, con regole cambiate su indicazioni degli stessi operatori del settore.

Ma alla fine, scrive Staffetta Quotidiana, sono stati assegnati solo 52,7 milioni per 2.766 stazioni di ricarica nelle aree urbane e 43,9 milioni di euro per 1.080 stazioni nelle aree extra-urbane. Il contributo del Pnrr copre fino al 40% del costo di installazione di ciascuna stazione di ricarica.

Quasi metà dei fondi alla new entry FastWay

La società che ha ricevuto più finanziamenti è FastWay, con 1.380 stazioni e 33,7 milioni, seguita da Electra Italia (369 per 12,2 milioni), Enel X (618 stazioni per 8,8 milioni), Be Charge (261 per 7,8 milioni), A2A (175 per 5,9 milioni), Tamoil (85 per 3,9 milioni), Free to X (108 per 3,4 milioni), Gasgas (65 per 3,1) On Electric (146 per 3 milioni), Neogy (192 per poco meno di 3 milioni), Edison (136 per 2,3 milioni).

FastWay, in un comunicato, definisce il risultato ottenuto una “vittoria che premia la strategia dell’azienda“. Si è aggiudicata l’assegnazione di 690 stazioni di ricarica rapida nei centri urbani e 43 stazioni di ricarica su strade extraurbane. Il finanziamento, per un importo previsto di circa 15 milioni di euro, supporterà in totale l’installazione di 1.466 punti ricarica. Tra le città coinvolte si trovano grandi centri come Roma, Milano, Torino, Bologna oltre a importanti capoluoghi di provincia quali Brescia, Padova, Parma, Piacenza, Treviso.

Esprimendo la soddisfazione dell’azienda. Paolo Esposto, CEO di FastWay ha lanciato un appello alle istituzioni per accelerare le autorizzazioni. «FastWay ha già iniziato le attività di installazione delle stazioni di ricarica incentivate con l’obiettivo di completarle nel più breve tempo possibile – ha dichiarato -. Tuttavia, affinché il Paese possa raggiungere gli obiettivi stabiliti, è indispensabile il supporto delle amministrazioni locali per ridurre i tempi di ottenimento dei titoli autorizzativi necessari all’installazione delle stazioni di ricarica e dei distributori locali per la connessione alla rete elettrica delle stesse, in modo da rispettare le scadenze del bando Pnrr». L’intera infrastruttura finanziata dal piano Renew Eu, infatti, deve essere operativa entro il 2026.

Nata nel 2022, FastWay (qui il sito) fa capo al Fondo Infrastrutture per la Crescita–ESG (IPC) di Azimut Libera Impresa Sgr. Ha come obiettivo «accelerare la decarbonizzazione e la transizione verso la mobilità sostenibile grazie allo sviluppo di una rete di ricarica per veicoli elettrici fast e ultra-fast diffusa su tutto il territorio nazionale».

