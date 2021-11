Flo Drive, svolta per la trazione elettrica a due ruote

Gates e Gogoro intendono concedere in licenza il treno di trasmissione elettrica Flo Drive ai produttori di scooter e motocicli di tutto il mondo. Sarà montato in anteprima nello scooter elettrico Viva Mix di Gogoro che sarà presentato la settimana prossima a Milano.

La trasmissione è costituita da un motore da 6 kW raffreddato ad acqua che combina un cambio elicoidale con un sistema di trasmissione a cinghia in fibra di carbonio di Gates per azionare la ruota posteriore. Rispetto a una catena, l’unità dovrebbe essere più facile da mantenere. E offre una potenza più reattiva insieme a un’esperienza di guida più silenziosa del 40%.

Gogoro ha partnership con aziende come Yamaha e Suzuki che potrebbero anch’esse beneficiare dell’accesso a Flo Drive. Il boss di Gogoro, Horace Luke, ha dichiarato al blog Electrek che le due ruote elettriche sono «il modo migliore per sbarazzarsi dei motori a combustione interna perché moto e scooter sono i mezzi di trasporto predominanti in gran parte del mondo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo ed emergenti».

Per diffonderne l’utilizzo, tuttavia, sono necessari continui miglioramenti, ha proseguito Horace: «Le batterie raggiungono un certo apice e dobbiamo trovare un modo per spremere ogni goccia di energia. Noi abbiamo progettato sistemi di trasmissione e nuova elettronica, tutto nell’interesse di spremere ogni goccia di efficienza da esso».

Gogoro è conosciuto soprattutto per il suo sistema di batterie intercambiabili noto come Gogoro Network. È la principale rete di scambio di batterie al mondo e vanta oltre 250 mila cambi di batteria giornalieri tra i clienti di Gogoro. Sono oltre 2.100 le GoStation sparse nella nativa Taiwan.