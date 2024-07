Ford, Kia, Toyota e VW: settimana flash

Ford rinvia il passaggio al solo elettrico – Prezzi e numeri di Kia EV3 – Clienti infuriati con Toyota per l’idrogeno – VW ID.Buzz per Forst / Settimana flash.

Ford rinvia la conversione al solo elettrico oltre il 2030: si vende poco

Sono passati solo due anni da quando, nel 2022, la Ford annunciò l’intenzione di accelerare il passaggio al solo elettrico in Europa. Il percorso prevedeva che già dal 2026 i nuovi modelli fosse tutti ricaricabili, comprendendo quindi anche le ibride plug-in. Per poi passare al solo elettrico dal 2030. Ma il rallentamento delle vendite sui principali mercato (a cominciare dalla Germania, con la fine degli incentivi) e i ritardi nei lanci dei nuovi modelli hanno indotto a un ripensamento. Lo sviluppo dei modelli termici continuerà oltre le date previste, affiancando la gamma elettrica che man mano si rafforzerà con auto sempre più abbordabili. Dopo la Capri, arriverà la Puma a batterie, seguita da una famiglia di auto di minor prezzo.

Ford e… / La Kia accelera e svela i prezzi della ‘piccola’ EV3

Tra i modelli in arrivo uno dei più attesi è sicuramente la Kia EV3, un Suv che si colloca tra i segmenti B e C del mercato. In concorrenza con un modello di successo come la Volvo EX30 e con l‘Alfa Romeo Junior. Per ora è stato annunciato il prezzo per il mercato olandese, dove la versione base (la Air) con 58,3 kWh di batterie e 429 km di autonomia partirà da 36.995 euro. M la EV3 sarà disponibile anche con una batteria ben più capace, 81,4 kWh, e autonomie che arriveranno a 571 o 600 km, a seconda delle versioni. La più costosa avrà un prezzo in Olanda di 49.195 euro. In Italia, a causa di un carico fiscale piuttosto elevato, i prezzi dovrebbero essere leggermente superiori. A breve dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale dei listini per il nostro mercato.

Che delusione l’idrogeno: class action contro Toyota per la Mirai

L’auto a idrogeno continua a incontrare difficoltà e lamentele di tutti i tipi. Un gruppo di proprietari americani della Mirai ha avviato una class action contro il costruttore, la Toyota, accusato di pubblicità ingannevole. I motivi del ricorso sono diversi. Si va dalla difficoltà di trovare distributori di idrogeno all’autonomia reale della Mirai, inferiore di un centinaio di miglia (circa 160 km) rispetto al dichiarato. Non solo: chi decide di rivendere la Mirai, vista la generale insoddisfazione, si ritrova poi dopo pochi anni un valore fortemente svalutato rispetto al prezzo d’acquisto. In media dopo soli 5 anni si parla di del 19,4% del prezzo pagato per l’acquisto. Ammesso e non concesso che si trovi un compratore.

ID.Buzz VW sempre più utilizzato come company-car

Dopo un avvio stentato, il nuovo Maggiolino elettrico Volkswagen, l’ID.BUzz, sembra prendere quota. Soprattutto come company car, con tanto di scritte della ditta in bella evidenza. In questo caso si tratta della birra Forst. Come sottolinea questo post pubblicato da un pioniere dell’elettrico come Gianfranco Pizzuto su LinkedIn: “UNA BELLA SORPRESA. Questa mattina in centro a Merano mi ha fatto piacere notare che anche la nostra locale birreria, conosciuta in tutta Italia, ha iniziato a consegnare la birra di propria produzione con mezzi elettrici. Un bel messaggio. Abbassare il livello di inquinamento, anche quello acustico!, aumenta la qualità della vita di tutti.

