





Flash charging per Denza Z9GT: 10-70% in 9 minuti. Il marchio del Gruppo BYD conferma gli annunci di ricarica super-veloce.

Flash charging per Denza,marca premium di BYD

È già stato coniato uno slogan per la presentazione europea del nuovo modello, prevista a Parigi per l’8 aprile: “Pronta in 5, completa in 9, con il freddo aggiungi 3”. Presentata dal CEO di BYD Wang Chuanfu durante un recente evento in Cina, la ricarica FLASH Charging nasce per abbattere le ultime barriere per i clienti ancora riluttanti a passare all’elettrico. La tecnologia sfrutta importanti progressi in due aree chiave: 1) l’ultima versione delle stazioni di ricarica BYD, capaci di erogare fino a 1.500 kW di potenza (con connettore per il mercato cinese) tramite un singolo cavo. 2) la seconda generazione della celebre Blade Battery. Quest’ultima mantiene i vantaggi della chimica litio-ferro-fosfato (LFP). E sfrutta miglioramenti nel trasporto degli ioni per aumentare non solo la densità energetica, ma anche la capacità di ricaricarsi più rapidamente a diverse temperature. Con livelli di degrado ridotti.

Tempi rapidi anche in condizioni estreme: a -30 dal 20% al 97% in 12 minuti

In termini pratici, il FLASH Charging può portare la batteria dal 10% al 70% in soli cinque minuti, e dal 10% al 97% in nove minuti. E anche in condizioni estreme fino a -30°C, che riducono drasticamente la velocità di ricarica, il FLASH Charging consente di passare dal 20% al 97% in 12 minuti. Un plus su cui la marca cinese punta molto. Soprattutto se abbinato all’autonomia garantita dalla Blade Battery da 122 kWh: fino a 800 km nella versione a trazione posteriore. La versione triple-motor supera i 960 PS, assicurando un’accelerazione 0-100 km/h in meno di tre secondi. Migliaia di stazioni FLASH Charging sono già state installate in Cina. E BYD ha annunciato un piano di diffusione globale che includerà una prima ondata di FLASH Charger anche in Europa.