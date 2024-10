Flash Battery dalla via Emilia al West con una sede in Texas

L’azienda reggiana Flash Battery sbarca negli Stati uniti con una prima sede a Huston in Texas. L’azienda di Sant’Ilario vuole così rafforzare la presenza in un mercato che oggi vale il 35% del suo fatturato fra vendite dirette e batterie installate su macchine e veicoli industriali prodotti in Europa ed esportati in America.

La nuova dipendenza fa capo alla Flash Battery Inc, nata nel 2023 proprio in vista dell’approdo negli Stati Uniti. «La scelta di Houston come sede – sottolinea Marco Righi, co-fondatore di Flash Battery – è strategica rispetto ai nostri piani di sviluppo e, soprattutto, di assistenza post-vendita per supportare il mercato americano, messicano e canadese, che rappresentano per noi aree in sensibile espansione».

La Flash Battery Inc. dispone di uffici e di un magazzino al servizio dei clienti che operano nell’area NAFTA (North American Trade Agreement – l’accordo di interscambio tra Canada, Usa e Messico). Da Huston Flash Battery supporterà in particolare i mezzi della multinazionale reggiana E80 Group (soluzioni robotizzate per la movimentazione di merci nei magazzini) che sta ottenendo straordinari risultati negli Stati Uniti e rappresenta il principale cliente di Flash Battery nonchè il primario partner per lo sviluppo prodotti.

«In prospettiva – conclude Righi – negli Usa abbiamo buone opportunità di crescita nel settore delle costruzioni e delle automazioni per la logistica, ma guardiamo con molto interesse anche al mercato aeroportuale e, in particolare, a tutti i mezzi che movimentano merci e persone negli scali»