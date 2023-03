Flash Battery cresce ancora: più 29% nel 2022

Flash Battery cresce ancora: il fatturato è salito del 29% a 22,3 milioni l’occupazione ha raggiunto le 80 unità. Sono i dati chiave del bilancio 2022 approvato ieri. L’azienda reggiana che produce batterie al litio per mezzi da lavoro, nautica e macchine agricole in 11 anni di attività si è collocata tra i leader europei. Ha collezionato numerosi premi ed è entrata nella Batteries European Partnership Association.

«Risultati importanti – sottolinea Marco Righi, CEO dell’azienda che ha sede a Sant’Ilario d’Enza – all’interno dei quali, a fianco del buon andamento sul mercato interno, spicca un deciso incremento delle esportazioni, che hanno fatto segnare un +37% e oggi, con un valore pari a 4,6 milioni di euro, rappresentano una quota del 21% sul totale delle vendite».

Flash Battery cresce anche grazi e all’esportazione in 50 Paesi, Tra i principali mercati figurano Germania, Austria, le nazioni del Benelux, Repubblica Ceca e Francia. «Questi Paesi – sottolinea Righi – sono all’avanguardia europea nella transizione elettrica sia in campo industriale sia nel segmento dei veicoli, tanto da rappresentare una quota vicina all’80% dell’intero mercato”.

Nel 2022 Flash Battery ha rafforzato anche le partnership con integratori di sistemi powertrain di grande esperienza. In Germania con il power system integrator tedesco Atech GmbH. In Francia con Efa France il Benelux con Q-tronic BV.

«A un anno e mezzo dall’inaugurazione della nuova sede – prosegue Righi – stiamo ragionando su un ulteriore incremento del numero delle postazioni di lavoro, perché è evidente che il nostro sviluppo è fortemente legato alle tecnologie, ai brevetti e ai prototipi che sviluppiamo. Ma il fattore chiave della crescita è proprio rappresentato da collaboratori preparati, giovani e appassionati».

Flash Battery produce batterie al litio con chimica FLP (Ferro, litio, fosfato) per macchine industriali e veicoli elettrici. Dal 2012, anno di fondazione, ha progettato e prodotto oltre 15.000 batterie. Ha studiato soluzioni personalizzate in più di 550 diversi modelli e installato oltre 250MWh in diverse applicazioni. Tutte le batterie prodotte sono monitorate quotidianamente in automatico dal controllo remoto proprietario, il Flash Data Center.

Il CEO di Flash Battery sottolinea che il mercato continua a crescere in tutti i segmenti di maggiore interesse. L’industria rappresenta per Flash Battery il 45% del mercato; i veicoli e la movimentazione delle merci il 50% e l’agricoltura il 5%. In un contesto legislativo che impone sempre più il passaggio a soluzioni elettriche o ibride «la tecnologia delle batterie al litio è sempre più vista e apprezzata come perfetta soluzione per la conversione elettrica in moltissimi ambiti applicativi».

