Flash Battery con Q-Tronic nei mercati del Nord Europa

Flash Battery sigla una partnership con il powertrain system integrator olandese Q-tronic BV per rafforzare la sua presenza su mercati dell’elettrificazione in forte espansione, come i Paesi Bassi, il Belgio e il Lussemburgo. L’italiana Flash Battery è tra i principali produttori di batterie al litio customizzate con oltre 500 modelli diversi all’attivo e più di 200MWh erogati in 54 Paesi del mondo.

I paesi al centro dell’alleanza, spiegano Marco Righi, CEO di Flash Battery, e Marcel Doppenberg, Amministratore delegato di Q-tronic «hanno intrapreso un intenso viaggio verso una sostenibilità di vasta portata, spingendo decisamente sull’elettrificazione, così come sta avvenendo in tutti i Paesi del nord Europa».

«La partnership con un produttore esperto di batterie al litio come Flash Battery – aggiunge Doppenberg _ non farà altro che accelerare questo processo in molti OEM».

Q-Tronic BV è un powertrain system integrator che opera in diversi settori e vanta un’esperienza di oltre quarant’anni. Guida i clienti nella scelta di componenti quali motori e inverter, transaxel e caricabatterie. Cura progetti che spaziano da applicazioni off road (construction e movimento terra), all’agricoltura, alla mobilità per il settore aeroportuale e industriale.

Flash Battery e Q-Tronic BV insieme «saranno in grado di offrire un powertrain system completo di altissimo livello qualitativo e soluzioni personalizzate studiate sulle esigenze dei nostri clienti» conclude Doppenberg.

L’innovazione è uno dei punti di forza di Flash Battery, ricorda Righi. «Questo ci ha consentito, tra l’altro, di essere tra i partner tecnologici nella realizzazione di progetti sostenuti dall’Unione Europea».

