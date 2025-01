A Fiumicino l’impianto fotovoltaico aeroportuale più grande d’Europa

A Fiumicino è stata inaugurata la nuova Solar Farm, il più grande impianto fotovoltaico in autoproduzione al servizio di uno scalo aeroportuale d’Europa. Si tratta di un investimento da 50 milioni che ha portato alla realizzazione di un impianto da 22 megawatt. Un progetto simile anche a Milano Linate che entrerà in servizio entro l’anno.

In attesa della decarbonizzazione dei voli, si portano avanti gli aeroporti. Il trasporto aereo è responsabile di una quota che va dal 3% al 6% delle emissioni inquinanti a livello globale. Una differenza che varia a secondo degli studi e dei parametri che vengono presi in considerazione. Il tema riguarda, ovviamente, l’uso dei carburanti di origine fossile. Ma inquinano anche le infrastrutture: gli scali sono piccole città che hanno un notevole consumo di energia.

Ma se dei carburanti di origine fossile non si può ancora fare a meno, sulla decarbonizzazione degli aeroporti si può intervenire. Aeroporti di Roma (ADR), in collaborazione con il gruppo Enel e la società francese Circet (specializzata in sostenibilità ambientale) ha inaugurato un impianto fotovoltaico al servizio di Fiumicino.

A Fiumicino 55mila pannelli che producono energia equivalente ai bisogni di 30mila famiglie

La nuova Solar Farm – si legge nelle note tecniche – si estende per quasi 2,5 chilometri e integra circa 55.000 pannelli in silicio monocristallino, capaci di generare una potenza di 22 MW. Questa capacità produttiva consentirà di soddisfare una domanda energetica annua superiore a 30 milioni di kWh, un valore paragonabile al consumo medio di 30.000 famiglie.

Tradotto in termini di mobilità sostenibile, l’energia generata permetterebbe di effettuare oltre un milione di ricariche complete per veicoli elettrici. Entro i prossimi cinque anni, il progetto prevede l’installazione di ulteriori impianti fotovoltaici, sempre all’interno del sedime aeroportuale, fino a raggiungere una potenza installata di 60 MW.

A Linate, i pannelli coprono il 20% del fabbisogno

Un progetto simile è in corso anche allo scalo di Milano Linate. Il gruppo A2a, in collaborazione con la società Esapro sta lavorando a un impianto in grado di produrre oltre 10 GWh di energia rinnovabile all’anno. L’infrastruttura verrà realizzata su un’area a prato di circa 9 ettari nella zona nord-ovest dell’aeroporto e sarà operativa entro l’anno.

Sarà in grado di soddisfare il 20% del fabbisogno annuale dello scalo di Linate. E contribuirà in maniera sostanziale alla riduzione annua delle emissioni di CO2, con un risparmio di circa 5000 tonnellate all’anno, equivalenti alla quantità di CO2 catturata da una foresta di conifere dall’estensione di oltre 160 ettari.

