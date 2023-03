Fisker Ocean, autonomia record: 707

Fisker Ocean, autonomia record per un Suv elettrico. L’omologazione WLTP parla di 707 km, ben oltre i 630 km che il designer-imprenditore aveva annunciato.

Fisker Ocean: versione top con 577 Cv e batteria da 100 kWh

L’Ocean, un Suv lungo 4,77 metri, arriverà in diverse versioni, con le prime consegne previste entro fine anno, una volta ultimato il lungo percorso di omologazione. La versione top, la Extreme (prezzo di circa 70 mila euro), godrà appunto di una percorrenza leggermente superiore ai 700 km. Non solo: sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, con due motori da 557 CV complessivi alimentati da una batteria NMC da 100 kWh. Ma il range omologato resta il dato più eclatante, festeggiato dal patron Henrik Fisker con queste parole: “Questo risultato è un’importante pietra miliare per tutti in Fisker e siamo entusiasti che la gamma superi i nostri calcoli di partenza. Fin dall’inizio abbiamo progettato l’Ocean per offrire ai clienti il ​​massimo livello di design, durata, innovazione e facilità d’uso. Creando un fantastico veicolo a 5 posti che offre autonomia e comodità per ogni viaggio“.

La versione più economica a 45 mila euro?



Per Fisker la Ocean rappresenta la possibilità di una rivincita dopo il flop del suo primo modello, la Karma. Un’ibrida plug-in lanciata, senza successo, un anno prima della Tesla Model S. La Ocean avrà una versione d’attacco a meno di 45 mila euro, ovviamente con batteria e autonomia inferiori rispetto alla Extreme. E sarà questo l’allestimento di punta: “Volevo concentrarmi su un’auto economica che offrisse un buon rapporto qualità-prezzo” ha spiegato Fisker in un’intervista . “Per farlo, abbiamo dovuto ripensare sviluppo, produzione, distribuzione...Siamo riusciti a sviluppare un modello in due anni e mezzo, mentre la norma nell’industria dell’auto è di 4 anni, avvicinandoci ai tempi di sviluppo degli smartphone. Le tecnologie sono state scelte lo scorso anno. Poi abbiamo scelto il partner industriale, Magna, che ha il 6% del nostro capitale. Infine, il terzo passo è stato il lancio del sistema di vendita online. Secondo Fisker “auto elettriche super cool sui 40.000 euro, come nella versione più economica della Ocean, non ce ne sono”. E il designer-imprenditore è convinto di avere la formula giusta, annunciando di avere raccolto 43.000 prenotazioni online già a fine 2022.