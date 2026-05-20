Fisco, flotte e auto elettriche/ ECCO e Vaielettrico a Roma (e in streaming)







Fisco e auto elettriche: diretta streaming per l’evento di domani, 21 maggio, dal titolo “Verso la diffusione dell’auto elettrica: come sostenere la transizione delle flotte” co organizzato a Roma da ECCO, il think tank italiano per il clima, e Vaiaelettrico. Questo l’indirizzo per il collegamento, previa registrazione a questo link. L’inizio dei lavori è previsto per le ore 15.00.

La volatilità dei prezzi dei carburanti, aggravata dalle tensioni nello Stretto di Hormuz in un contesto di instabilità geopolitica ormai strutturale, riporta al centro del dibattito europeo la necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili attraverso l’elettrificazione.

La risposta degli automobilisti europei è già visibile nell’aumento delle vendite di veicoli elettrici nei principali mercati, che nel primo trimestre dell’anno hanno superato il 20% di quota (+30% rispetto al 2025), con Germania e Francia a trainare la crescita. Anche in Italia emergono segnali positivi: tra gennaio e aprile 2026 il mercato EV è cresciuto del 73% rispetto allo stesso periodo del 2025, pur continuando a scontare un ritardo rispetto al resto d’Europa.

Come recuperare il terreno perduto?

Su questo ritardo pesano ancora barriere economiche e fiscali che frenano la transizione: dall’attuale fiscalità sulle ricariche elettriche, che erode fino al 65% della convenienza economica dell’elettrico rispetto a benzina e diesel; fino a un sistema di incentivi fiscali per le flotte aziendali – che rappresentano circa il 40% del mercato nazionale dell’auto – non ancora pienamente coerente con gli obiettivi di transizione.

Come recuperare questo ritardo? Quali riforme servono per accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia? E quali benefici possono derivarne per cittadini e imprese, in termini di innovazione, competitività e riduzione della dipendenza energetica?

Di questo e molto altro, discuteremo insieme a rappresentanti della politica, del settore privato e della società civile il 21 maggio 2026 presso CEOforLIFE Clubhouse di Piazza di Monte Citorio.

Politici, associazioni, imprese ed esperiti a confronto

L’evento vedrà la partecipazione di parlamentari, fra cui: Massimo Milani, Segretario VIII Commissione Ambiente, territorio, Lavori Pubblici, Camera dei Deputati

Antonio Misiani, Vicepresidente Commissione Bilancio, Senato della Repubblica

Dario Tamburrano, Parlamentare Europeo e Shadow Rapporteur Commissione Trasporti sulla proposta di nuovo Regolamento per le Corporate fleet.

E di esperti di settore, e accademici fra cui; Matteo Leonardi, Co-fondatore di ECCO; Andrea Boraschi, Direttore Transport and Environment Italia; Andrea Cardinali, Direttore Unrae; Francesco Naso, Segretario Generale Motus-E; Marc-Oliver Rossi, Chief Commercial Officer, Atlante Italia e Svizzera; Riccardo Vitelli, Fleet Manager Poste Italiane e Presidente Osservatorio Top Hundred; Andrea Zatti, Docente di finanza pubblica e politiche pubbliche, Università di Pavia.

Il dibattito sarà introdotto da una relazione di Massimiliano Bienati, Responsabile Politica Trasporti, ECCO, un keynote speech di Enrico Giovannini Co-fondatore e Direttore Scientifico, ASviS e da un’intervista a Caterina Molinari, Senior Policy Advisor Finanza, ECCO.

All’evento sarà possibile intervistare alcuni dei relatori.

Qui il link per la PARTECIPAZIONE IN PRESENZA e qui il PROGRAMMA competo. Per maggiori informazioni, contattare: Eleonora Rinaldi, Press Officer, ECCO eleonora.rinaldi@eccoclimate.org, +39 347 2438866