Firma per museo Trouvé, inventore fuoribordo e triciclo elettrico (fino al 30/11)

Il fuoribordo elettrico è storia antica. Fu inventato nel lontano 1881 da Gustave Trouvé che testò la sua invenzione nella prima barca elettrica al mondo sulla Senna a Parigi. Una storia affascinante ben descritta dallo scrittore e giornalista Kevin Desmond. Un’associazionesta lottando per far nascere un museo dedicato a Descartes, cittadina francese e paese natale dell’inventore.

Un museo per raccogliere tutte le sue invenzioni elettriche

Kevin Desmond ha dedicato due libri all’inventore e nella sua cittadina da diversi anni l’associazione LACC ha scelto di promuovere la sua figura con una mostra nel 2019 e un’altra nel 2022.

Cittadini impegnati a far rivivere la memoria storica: “Le sue opere, invenzioni e ricerche sono state completamente dimenticate. Il nostro progetto consiste nella salvaguardia, conservazione e conservazione delle macchine, oggetti e dispositivi inventati e costruiti da Gustave Trouvé perché fanno parte del patrimonio scientifico e tecnico nazionale“. Mondiale aggiungiamo noi.

Consultazione pubblica per trovare fondi nel bilancio partecipato

Interessante lo strumento adottato. Si tratta di una consultazione pubblica attraverso il bilancio partecipato (la destinazione di una piccola parte delle risorse comunali viene decisa dai cittadini) dove è messa ai voti la richiesta di dedicare sale e spazi all’esposizione dei cimeli legati a Trouvè.

Inventò anche un triciclo elettrico

Nella candidatura si scoprono altre invenzioni del francese: “A Parigi, nell’aprile del 1881 mise in strada il primo triciclo elettrico francese a batterie ricaricabili e dotato di due motori perfezionati di tipo Siemens. Lo stesso anno naviga sulla Senna la prima barca elettrica con motore fuoribordo-timone, alimentato a batterie“.

Servono 20mila euro per l’allestimento e la riproduzione del triciclo

Oltre al recupero dei cimeli, l’associazione punta a una replica funzionale e a grandezza naturale del triciclo elettrico costruito da un artigiano inglese specializzato in biciclette di epoca vittoriana. Le risorse necessarie? “Servono dai 18 ai 21.000 euro”.

Kevin Desmond invita al voto, qui la pagina dedicata, e ci ha inviato delle foto interessanti (qui sopra). “Sono scattate durante la recente mostra su Trouvé tenutasi a Descartes”. Nello scatto qui sotto al centro Desmond, alla sua destra Benoît Trouvé (nessun parente) con un quadriciclo da carico con pedalò e alla sua sinistra Christian Richards, costruttore della replica funzionante del triciclo elettrico commissionata dai per il museo. Nella foto più in alto la batteria di Trouvé trovata a Dragoncello, in Spagna.

