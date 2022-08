Firenze: incentivi da 15mila euro per l’auto elettrica

Tornano i generosi incentivi del Comune di Firenze. Rottamando un auto inquinante, fino al diesel euro 5, si ha diritto al contributo da 7500 euro che potrà sommarsi a quello statale per chi ha un Isee fino 36mila euro.

Ma si arriva a 10mila euro per veicoli di trasporto merci di aziende, partite Iva ed enti del terzo settore. L’80% delle risorse sarà dedicato ai cittadini, il 20% a aziende, partite Iva e ETS.

Contributi generosi: fino a 15mila euro sommando quelli statali

Un bel gioco di squadra, completamente mancante in alcune Regioni e Comuni, per facilitare il ricambio dei veicoli più inquinanti. I nuovi incentivi, valgono 2,5 milioni di euro, sono messi a disposizione dal Ministero della transizione ecologica ed erogati dal Comune in accordo con la Regione (ma ricordiamo che la Toscana è una delle Regioni che non offre contributi ai suoi cittadini) e soprattutto potranno sommarsi a quelli statali per un totale di 15mila euro.

Dopo gli incentivi del 2021 arrivano i due bandi del 2022. Quello riservato ai cittadini residenti a Firenze vale 2 milioni e mezzo milione quello per le imprese che hanno sede operativa non solo nella città ma anche nei Comuni dell’agglomerato: Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa, Signa.

Ad agosto la pubblicazione dei bandi, aperti fino ad Isee da 70mila euro

Attenzione: per il momento la giunta comunale ha approvato gli indirizzi per la formulazione dei bandi, ma si annuncia la pubblicazione a breve: nel mese di agosto. Si parteciperà tramite un apposito portale on-line.

Il bando residenti è riservato ai cittadini in possesso di una certificazione Isee fino a 70mila euro. Due sono le fasce di contributi. Si riconosce un importo maggiore ai cittadini che hanno una situazione patrimoniale più bassa. La prima comprende coloro che hanno una certificazione Isee inferiore o uguale a 36mila euro (con contributi di 7500 euro per una vettura elettrica, 6mila euro per una ibrida e 3mila per una a gas) e l’altra per quanti hanno un Isee da tale quota e fino al massimo di 70mila euro (con contributi di 5mila euro per una vettura elettrica, 4mila euro per una ibrida e 2mila per una a gas).

Il bando imprese. E si prepara lo scudo verde per limitare l’accesso in città

Il Comune, in accordo con la Regione, ha esteso gli incentivi alle imprese che hanno sede operativa anche nei Comuni dell’agglomerato. Il motivo? “L’amministrazione ha tenuto conto che molte di queste svolgono attività nella nostra città e che è in previsione l’attivazione del cosiddetto scudo verde che imporrà limitazioni all’accesso sull’intero territorio comunale“.

Al bando potranno partecipare micro, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi titolari di partita Iva, enti del terzo settore iscritti al registro unico nazionale del terzo settore. I mezzi che possono esser acquistati: autovetture (6800 euro per un mezzo elettrico, 5mila per uno ibrido e 3400 per uno a gas); veicoli trasporto merci fino a 35 quintali (8500 euro per un mezzo elettrico, 6800 per uno ibrido e 5mila per uno a gas), veicoli trasporto merci fino a 75 quintali (10.000 euro per un mezzo elettrico, 8.500 per uno ibrido e 6.800 per uno a gas), tricicli e quadricicli destinati al trasporto cose e che hanno alimentazione elettrica (3.400 euro) o ibrida elettrica (2.500 euro), questi ultimi omologati almeno Euro5.

