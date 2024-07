Finito l’effetto Wroom? Tante promesse ma le tariffe salgono

Finito l’effetto Wroom, ultima App di ricarica con tariffe abbordabili (da 0,40 a 0,50 euro a kWh) su ogni tipologia di colonnina. I nuovi prezzi non vengono comunicati ma gli aumenti scatteranno a breve, assieme al rilascio della nuova app “completamente rinnovata” e ovviamente “migliorata“.

Tutti i dettagli della nuova App Wroom: bravi, bis; mancano solo i nuovi prezzi

La comunicazione agli abbonati è arrivata nel pomeriggio di ieri, 18 luglio, ed esordisce con queste parole: «Siamo entusiasti di annunciarti il rilascio del restyling completo dell’App Wroom!». Molto meno entusiasti gli abbonati, che subito si sono messi in caccia delle nuove tariffe. Per ora senza risultato.

Il comunicato ufficiale, però, non lascia dubbi: «Sebbene l’aumento dei costi di mercato ci costringa ad adeguare le tariffe, il nostro obiettivo rimane offrire un servizio accessibile e conveniente per tutti i guidatori di veicoli elettrici. Lavoriamo costantemente per mantenere i nostri prezzi competitivi e soddisfare le aspettative degli utenti».

Queste invece la novità del restyling:

–Nuova Interfaccia utente che sarà «più moderna, intuitiva e facile da navigare»

-Miglioramenti delle Prestazioni per garantire una maggiore velocità e fluidità nell’utilizzo dell’App, e senza intoppi.

Nuove Funzionalità:

– Miglioramenti nelle richieste di fatturazione delle ricariche.

– Introduzione delle caratteristiche dei veicoli elettrici.

– Maggiori informazioni durante la ricarica.

– Introduzione dell’RFID Charge Tag con possibilità di richiesta direttamente dall’App (momentaneamente utilizzabile solo dalle colonnine gestite direttamente da Wroom) .

– Miglioramento dei filtri di ricerca.

– Aggiunta di informazioni nella pagina delle colonnine.

Miglioramenti della Sicurezza con nuove misure per proteggere ulteriormente i dati e garantire la privacy durante l’utilizzo dell’App.

Ma le nuove tariffe ce le dite o no?

Per accedere alle nuove funzionalità e all’interfaccia aggiornata, precisa l’azienda, è necessario «aggiornare l’App alla versione più recente disponibile sullo store di riferimento».

Solo a quel punto, sarà possibile sapere ciò che più interessa: quanto costerà la ricarica.

A nostro parere questo stile di comunicazione dei network della ricarica comincia a diventare irritante. Abbiamo visto di recente i due casi di Ecovillaggio e Powy: tantissime belle chiacchiere, ma senza un solo accenno alle tariffe praticate alle colonnine. Stessa “omertà” nei rispettivi siti.

E’ mai possibile che l’unico elemento chiave per valutare l’appetibilità di una soluzione di ricarica, il costo, si ottenga soltanto installando l’App (con relativa registrazione) consegnando i dati personali di profilazione dell’utente? L’Antitrust ha nulla da dire in proposito?

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-