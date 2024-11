Finisce in Nord Europa l’usato elettrico italiano. Lo rivela uno studio di AutoProff, il marketplace B2B di AutoScout24 riservato ai professionisti del settore.

Finisce in Nord Europa l’80% delle EV ritirate dai dealer: si spuntano prezzi migliori

Secondo lo studio, nei primi 10 mesi dell’anno oltre l’80% delle auto elettriche usate vendute da rivenditori italiani sono state acquistate da dealer esteri. In particolare da quelli dei Paesi del Nord Europa come Danimarca e Olanda. Nazioni dove secondo gli ultimi dati Eurostat, le vetture totalmente elettriche in circolazione raggiungono rispettivamente il 7,1% e del 5% sul totale, contro lo 0,53% italiano. E anche se si guarda al dato delle importazioni, ben il 94% delle auto acquistate dall’estero da dealer italiani è benzina (67%) o diesel (27%). Un segnale evidente di come nel nostro Paese non ci sia ancora una domanda sensibile di vetture elettriche e di come gli italiani non vogliano rinunciare alle auto tradizionali. Entrando nel dettaglio dell’analisi di AutoProff, il prezzo medio delle auto elettriche esportate da rivenditori italiani all’estero è pari a 33.100 euro, e i brand più venduti sono BMW, Audi e Volkswagen. Tesla non si serve di concessionari e i dealer delle altre marche sono piuttosto restii a ritirarne l’usato.

Esportiamo EV di seconda mano e importiamo auto a benzina e diesel

La morale della favola è che nell’usato esportiamo auto elettriche ed importiamo veicoli a benzina o diesel. Spiega infatti Sergio Lanfranchi, del Centro Studi AutoScout24: “L’analisi mette in evidenza come dealer e rivenditori italiani, grazie alle opportunità del mercato B2B, traggano vantaggio dalla crescente domanda di elettriche nel Nord Europa. Mercati come la Danimarca e l’Olanda, sono molto ricettivi, grazie alle numerose agevolazioni fiscali e alle infrastrutture di ricarica ben sviluppate. Utilizzando piattaforme di aste B2B online che operano in tutta Europa, i dealer italiani possono vendere auto elettriche nuove, usate o a km zero, in modo semplice e rapido. Raggiungendo un pubblico più ampio e ottenendo margini di profitto adeguati. Allo stesso modo possono importare a prezzi vantaggiosi auto recenti con alimentazioni tradizionali, molto apprezzate dai clienti finali italiani”. In sostanza: ci guadagnano tutti, tranne la qualità dell’aria che respiriamo.

