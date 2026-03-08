Finiamola con il petrolio e salviamo l’Italia, prima che il pianeta







Finiamola con il petrolio e salviamo l'Italia, prima ancora che il pianeta. Claudio, che vive in Francia, interviene su caro-benzina e caro-energia.

Finiamola con il petrolio, è una droga dura in mano ai trafficanti

“Vi seguo dalla Francia, paese che, avendo il nucleare, non ha i problemi del costo dell’energia che ha l’Italia. Ma è chiaro che anche qui si discute del caro-prezzi in arrivo, soprattutto sul fronte della benzina. Ho letto l’intervento del lettore che lamentava di essere stato a lungo schernito per avere puntato da tempo sul fotovoltaico a casa. Scherno che, peraltro, si ravvisa anche in molti commenti all’articolo stesso. Ebbene vorrei girarvi qualche passo di un articolo comparso qui sul sito Numerama. E che mi sembra inquadrare bene la questione: “Guidare elettrico non è voler salvare gli orsi polari, è smettere di elemosinare la propria energia a teocrazie o petro-dittature. L’argomento ecologico serve spesso da vetrina. La vera posta in gioco è altrove: ridurre una dipendenza che pesa molto sulle bilance commerciali ed espone a crisi ripetute. Il petrolio è semplicemente una droga dura di cui il trafficante può tagliare le forniture in qualsiasi momento”.

Non è una dipendenza da cui uscire, se davvero si vuol essere sovrani?

L’articolo cita una serie di Paesi che dalla dipendenza dal petrolio sono già usciti o stanno comunque uscendo. Anche per ragioni che poco hanno a che fare con l’ambiente: “La Norvegia illustra perfettamente questo cinismo: il paese esporta massicciamente il suo petrolio greggio mentre elettrifica il suo parco. Vende la dipendenza e riduce la sua. Strategia fredda, ma coerente. E mentre intere nazioni iniziano la loro cura di disintossicazione per puro istinto di sopravvivenza, l’Europa preferisce ricoprire la transizione di una vernice moralizzante. Che irrigidisce l’opinione pubblica. Ora, la posta in gioco non è essere ‘ gentili’con il pianeta, è essere sovrani”. Se vale per la Francia, che ha il nucleare, non dovrebbe valere a maggior ragione per l’Italia, che ha solo pioggia e vento con cui produrre rinnovabili?”. Claudio Zaccardi

Finiamola con il petrolio? Almeno dimezziamo la dipendenza…

Risposta. L’aumento dei prezzi di benzina e gasolio in presenza di crisi come questa è, come al solito, disarmante. Un altro lettore ci segnala che in una delle aree di servizio autostradali più trafficate, Secchia Ovest (Modena Nord, in A1), il gasolio servito è arrivato addirittura a 2,4 euro. E comunque il self è a 2,022. Come conferma anche la rilevazione pubblicata dal Sole 24 Ore, che pubblichiamo qui a fianco. Noi non crediamo che sia possibile eliminare la dipendenza dal petrolio. Ma crediamo che (come spiegato a suo tempo dall’Enel) si possa arrivare a coprire con le rinnovabili fino al 70% dei consumi. Calmierando i prezzi (lo dice lo stesso ministro Pichetto Fratin) e mettendoci molto più al riparo da queste fiammate speculative. Ma serve una politica chiara, che unisca governo ed enti locali nell’agevolare le nuove installazioni. Cosa che al momento latita completamente. Anzi, tutto il contrario.