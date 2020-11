Fine vita delle batterie: Tesla multata in Germania

Fine vita delle batterie: Tesla è stata sanzionata con una multa di 12 milioni in Germania. Motivo: mancato rispetto delle norme sul ritiro degli accumulatori.

Fine vita delle batterie: sanzione di 12 milioni

La notizia è stata rivelata da un giornale tedesco, Die Welt (qui l’articolo). Spulciando il rapporto depositato dalla Casa di Elon Musk a corredo dei dati economici dell’ultimo trimestre, i giornalisti hanno trovato notizia della maxi-multa. Nel dosser, disponibile sul sito dell’organo di vigilanza sulla Borsa, la US Securities and Exchange Commission, si leggono queste testuali parole: “L‘Agenzia federale tedesca per l’ambiente (UBA) ha emesso una multa di 12 milioni di euro contro la nostra filiale in Germania“. La casa automobilistica californiana aggiunge però che si tratta principalmente di “obblighi amministrativi“. E che continuerà a ritirare regolarmente i pacchi-batteria dai veicoli. Specificando di avere giù presentato un ricorso avverso alla decisione dell’UBA. La notizia è stata inclusa nella relazione trimestrale per gli obblighi di trasparenza legati alle possibili voci passive da contabilizzare in futuro.

Un apprendistato complesso con le norme tedesche

Normalmente le Case auto affidano il fine vita delle batterie a società specializzate, ma su questo la Casa di Elon Musk non ha fatto precisazioni. Quel che è certo è che l’apprendistato di Tesla con la normativa tedesca si sta rivelando piuttosto impegnativo. Certo più complicato della convivenza con le normative americane o cinesi (guarda l’articolo), decisamente più lasche.

Ricordiamo che in Germania la Casa americana sta costruendo una grande fabbrica, la Gigafactory Berlin-Brandeburg, destinata a entrare in produzione a inizio 2021. Ma il percorso per attrezzare l’area si è rivelato tutt’altro che semplice, con centinaia di ricorsi in tribunale da parte di associazioni di ambientalisti. Nel mirino il taglio degli alberi per far posto alla fabbrica e il consumo di acqua richiesto dalle future produzioni.