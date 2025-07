Fine di un amore, Musk e Trump “all’ultimo sangue”. E Tesla?

E adesso, cosa ne sarà di Tesla? Come reagiranno i mercati, lunedì, alla temeraria sfida politica lanciata da Elon Musk al Presidente Trump con il suo nuovo “America Party”? Quali rappresaglie metterà in campo l’inquilino della Casa Bianca che già all’inizio della settimana aveva minacciato di tagliare incentivi e commesse pubbliche alle aziende dell’ex sodale, e addirittura la sua deportazione in quanto sudafricano di nascita?

L’America Party (e Tesla) alla prova dei mercati

Oggi sarà una domenica di passione e di riflessione per protagonisti e comprimari della clamorosa zuffa, ma ma non solo per loro. Centinaia di migliaia di azionisti dovranno decidere se lasciare o raddoppiare. Milioni di proprietari di auto elettriche Tesla dovranno scoprire come tutelarsi contro l’ondata di odio che potrebbe scatenarsi in America. E abbiamo già visto il 6 gennaio 2021 a Capitol Hill di cosa sono capaci i seguaci del presidente tycoon.

La definitiva rottura fra Elon Musk e Donald Trump si è consumata con firma della “Big Beautiful Bill”, la legge fiscale che può danneggiare Tesla per molti miliardi di dollari e affossare la transizione energetica negli Stati Uniti. Proprio in un momento di difficoltà per l’azienda che nel secondo trimestre 2025 ha registrato un calo di vendite del 13,5%.

Basti pensare all’abolizione del sistema dei crediti di CO₂ tra produttori auto che nel 2024 ha fruttato a Tesla ricavi per 2,8 miliardi, il 40% dell’utile netto.

Ma se alla luce di tutto ciò, la fine del sodalizio Musk-Trump era ormai inevitabile, l’annuncio della nascita dell’America Party rappresenta una vera e propria dichiarazione di guerra. A partire dalla data scelta per l’annuncio, il 4 luglio festa dell’Indipendence Day. Poi le motivazioni, sintetizzate in un post su X: «Today, the America Party is formed to give you back your freedom (oggi nasce il partito dell’America per ridarvi la libertà n.d.r.)».

Il partito di Musk può fare tanto male a Trump

Quanto può far male a Trump la nascita di un “terzo polo” nello schema politico americano, storicamente bipolare? Sulla carta può paralizzarlo. Basta che sottragga il 5-10% dei consensi tra l’elettorato repubblicano per precludergli la possibilità di confermare la maggioranza che lo sostiene alla Camera e al Senato alle elezioni di “mid term” dell’autunno 2026. Ma già da domani, offrendo una nuova “casa” al drappello dei repubblicani dissidenti, potrebbe rovesciare i rapporti di forza al Congresso. Il Big Beatiful Bill, come abbiamo visto la scorsa settimana, è passato per un voto al Senato e per quattro voti alla Camera.

Stiamo per assistere, dunque, a un duello “all’utlimo sangue”. Trump può solo accelerare la sua offensiva contro il potere economico di Musk e della sua azienda, sperando di distruggerli prima che distruggano lui. Musk però ha gli arsenali pieni: un patrimonio stimato di circa 450 miliardi di dollari e il potere mediatico del più vasto social del Pianeta, l’ex Twitter oggi X, con i suoi oltre 600 milioni di utenti, 44 dei quali in America. Come in una duello nucleare, non è escluso nemmeno che i due si annientino a vicenda.