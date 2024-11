Fine della mia favola elettrica (con una Twingo)

Fine della mia favola elettrica: riparare la Twingo (acquistata usata) da Leandro è troppo costoso e così, a malincuore, l’interessato passa ad altro. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

“Andava tutto bene, spendevo poco ricaricando a casa…”

“Vi scrivo per farvi conoscere la storia con la mia Renault Twingo elettrica ZE comprata usata a giugno 2024, di cui sono un felice possessore ed estimatore Ma che purtroppo si conclude oggi con la fine della favola elettrica. Acquisto l’auto per 8.700 euro a giugno con ancora un mese di garanzia e 47.000km . Mia moglie fa circa 3 mila chilometri al mese, che con il diesel significavano una relativa spesa di circa 280 euro. Cifra che vediamo ridursi immediatamente a 40 euro di ricariche casalinghe miste a fotovoltaico. Tutto bello, comprensivo anche dei parcheggi gratuiti in riva al mare a Senigallia, con un conseguente bellissimo risparmio anche sull’assicurazione e il bollo. Poi ieri la vado ad attaccare alla ricarica e non va. Non si carica. Spia rossa e segnalazioni varie sul cruscotto“.

Fine della mia favola: “Si è rotto il caricabatterie e mi hanno chiesto 4 mila euro: la venderò così…”

“Portata in concessionaria, mi dicono che si è rotto il caricabatterie. Dopo tre mesi dalla fine della garanzia, è scontato del 50%, per una promo della Renault, e la spesa è circa 4.000 euro per poterla sistemare. Una cifra che non mi posso permettere e che, dopo l’acquisto stesso della macchina, manderebbe in crisi l’economia della mia famiglia. Per cui dovrò vendere la macchina come guasta. Ho scritto una PEC a Renault servizio clienti e aspetto una risposta sperando che possono aiutarmi. Ma se un’auto che viene promossa come manutenzione zero e pochi pezzi, ha dei pezzi che (anche se sono sei o sette) costano 5/6 o 7 mila euro l’uno come possiamo permettercela? Qui finisce la mia favola in elettrico dopo soli 4 mesi“. Leandro Riggi

Fine della mia favola… / Il problema non è il guasto, ma il costo

Risposta. Premessa: quando pubblichiamo storie come questa, c’è chi ci accusa di essere contro l’auto elettrica, addirittura arrivando a dire che siamo prezzolati. Ovviamente non è così: ai media in genere scrive chi ha qualcosa di cui lamentarsi. Chi è contento della sua auto (e nell’elettrico per fortuna è la stragrande maggioranza) si gode la sua auto e basta. Se noi pubblichiamo questi sfoghi, è perché pensiamo che i problemi si risolvano non mettendoli sotto la sabbia, ma affrontandoli per capire i possibili rimedi. In questo caso qual è il problema? Ci sta che un’auto usata con un certo numero di km e fuori garanzia si guasti. Il tema da affrontare, già segnalato da altri lettori, è il costo abnorme delle riparazioni e dei ricambi. Su questo stiamo raccogliendo documentazione per affrontare il problema al di là del singolo caso. E, naturalmente, se Renault vorrà dire qualcosa in proposito, saremo lieti di pubblicare.

