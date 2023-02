Fine del progetto Sion: l’auto solare non si fa

Fine del progetto Sion: Sono Motors, la società tedesca che per 6 anni ha portato avanti il progetto della citycar “solare” getta la spugna e ripiega su altre attività.

Fine del progetto Sion: anticipi restituiti “entro gennaio 2025”

L’annuncio è arrivato con una nota accompagnata dai dettagli del complesso piano di rimborso degli anticipo già riscossi. Il Payback Plan terminerà a gennaio 2025, creando non poco nervosismo tra chi aveva creduto in un progetto più volte dilazionato. I fondatori, Laurin Hahn e Jona Christians, fanno sapere di aver deciso di orientare il business esclusivamente al retrofit e all’integrazione della tecnologia solare su veicoli di terzi. Evidentemente è fallito anche l’ultimo disperato tentativo di raccogliere altri 3.500 ordini (con anticipo) per finanziare l’ultimo step del progetto Sion. Si era ormai arrivati ai veicoli-pre-serie, ma non ci sono i soldi per far partire la catena di montaggio. “Questo snodo segna un passo significativo nello sviluppo del business di Sono Motors“, spiega Hahn. “È stata una decisione difficile. Nonostante più di 45.000 prenotazioni e pre-ordini per la Sion, siamo costretti a reagire all’attuale crisi del mercato dei capitali e a semplificare l’attività“.

Con la fine del sogno perdono il posto 300 dipendenti

A farne le spese non saranno solo i clienti, che avevano inutilmente versato l’anticipo per la Sion. E ora attenderanno la restituzione dei soldi non senza patemi. Nella nota si spiega anche che” alla luce della decisione di terminare il programma Sion, la Società prevede l’esodo di circa 300 dipendenti“. Con un terremoto non solo tra il personale, ma anche nel top-management. Thomas Hausch, di fatto il n.3, ha deciso di dimettersi dal ruolo di Chief Operating Officer, pur supportando la difficile transizione dell’azienda nell’uscita dal progetto Sion. “Senza la dedizione professionale e l’eccezionale carattere di Thomas, il nostro programma Sion non sarebbe arrivato così lontano. Siamo così grati per il suo sostegno passato e futuro alla nostra mission“, ha detto Hahn. Comunque la si giri, finisce un sogno: quello dell’auto da 25 mila euro in grado di marciare per tanti km spinta solo dalla luce del sole.