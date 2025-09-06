Fine corsa per Machina, l’auto a idrogeno francese. Doveva essere la rivale della Tesla Model S, ma il progetto è definitivamente naufragato.

Fine corsa per Machina, l’ennesimo flop

Un altro colpo per i difensori della “neutralità tecnologica“, tra cui spicca il governo italiano. I progetti legati all’auto a idrogeno crollano uno dopo l’altro, mentre l’elettrico aumenta le vendite in tutto il mondo. Ora è la volta di Machina, prototipo presentato in pompa magna al Salone di Parigi 2022 in attesa di una commercializzazione che ora è stata definitivamente accontonata. Il sito francese Automobile Propre spiega che il progetto era nel 2019 da Olivier Lombard di Hopium. E aveva sedottto diversi investitori concentrati sull’innovazione tecnologica. Stampa e pubblico avevamo celebrato il fatto che il futuro dell’auto fosse made in France. Ma ben presto sono iniziate le difficoltà finanziarie, che ora hanno indotto l’azienda a continuare a lavorare sui mezzi a pile e combustibile. Ma concentrandosi su aeronautica, marittimo e mezzi pesanti. Machina addio.

Veicoli non ce ne sono, ma da noi si finanziano nuovi distributori

Morale della favola: l’azienda ha alzato bandiera bianca, indicando a chi aveva prenotato la Machina con anticipo la procedura per ottenere il rimborso. Anche questa notizia in arrivo dalla Francia apre nuovi, inquietanti interrogativi sulla decisione del governo italiano di finanziare la costruzione di 36 stazioni di rifornimento di idrogeno. I soldi arrivano dalla UE e i primi distributori dovranno essere operative entro il 2026. Già, ma per rifornire chi? Mezzi a idrogeno in circolazione non se ne vedono e, soprattutto, non se ne vendono. Nei primi 8 mesi del 2025 risulta immatricolata una sola auto, una Toyota Mirai, verosimilmente un veicolo dimostrativo. E non si ha notizia di nuovi lanci, dato che la Toyota stessa ha ammesso che per il momento non è cosa. Qualcuno se ne accorgerà nel governo? Stiamo sprecando 230 milioni di fondi pubblici?