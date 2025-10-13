





Fine corsa per le ibride plug-in? È quel che ci chiede Giorgio, un lettore, dopo avere letto la notizia su un annuncio pubblicitario della BYD.

Fine corsa per le ibride plug-in? “È quel che annuncia la BYD, ha ragione?”

“Ho visto un annuncio pubblicitario della marca cinese BYD in cui si annuncia la fine dei motori ibridi plug-in. Sul vostro sito avevo letto invece che questo tipo di motorizzazione sta avendo un certo successo commerciale. E io stesso stavo meditando di acquistare una macchina di questo tipo, adatta alle mie esigenze di brevi spostamenti. Anche se non vedo incentivi in arrivo, come invece per l’elettrico. Potete chiarirmi le idee? Grazie, complimenti per il sito e per la disponibilità a rispondere alle domande dei lettori“. Giorgio Santilli.

Una provocazione pubblicitaria per lanciare il Super ibrido

Risposta. No, è ancora presto per celebrare il funerale delle ibride plug-in. Che sono sì considerate una tecnologia di passaggio, ma al momento godono ancora di buona salute. Soprattutti in Italia, dove si vendono più delle elettriche (70 mila contro 61 mila nei primi 9 mesi del 2025). Quella di BYD è una provocazione pubblicitaria ideata per lanciare una nuova tecnologia ibrida, la Super DM-i. Si tratta di una soluzione che, secondo l’annuncio, fa sì che “la vettura si comporti come un’elettrica nella maggior parte dei casi. Con il motore a benzina che interviene solo quando serve, ottimizzando consumi ed efficienza“. In pratica un super-ibrido, come dice il nome stesso. Capace anche di alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW grazie alla funzione Vehicle to Load. Lanciato con toni ironici, come da abitudine di BYD. Con slogan come “Caro motore plug-in, buon pensionamento!”. E “IMPS – Istituto Motori in Pensione Serena”.