Fine corsa per la Mitsubishi MiEV, peccato…

Fine corsa per la Mitsubishi MiEV, una delle prime elettriche. La produzione cesserà già alla fine di marzo del 2021, riferiscono i media giapponesi.

Fine corsa per per la nonna di tutte le citycar elettriche

Dopo undici anni di onorato servizio, va in pensione la citycar che arrivò sul mercato quando ancora le Case auto consideravano l’elettrico una pura illusione. Un ottimo prodotto, avanti diversi anni rispetto alla concorrenza: design piacevole, buona accelerazione, 5 posti (strettini), ottima manovrabilità…Ma la crisi della Mitusibishi ha impedito alla MiEV di godere del successo che avrebbe meritato. Non c’è più stato sviluppo tecnico, né azioni di marketing per farla conoscere.

Mitsubishi Motors l’ha commercializzata tiepidamente in più di 50 paesi, tra cui Giappone, Europa (Italia compresa) e Stati Uniti, ma ne ha vendute solo 32 mila. Un concorrente storico giapponese come la Nissan, con la Leaf (uscita un anno dopo) è già arrivata al traguardo di mezzo milione di immatricolazioni. “Non avevamo abbastanza soldi né personale per continuare a investire nello sviluppo di veicoli elettrici“, ha confidato un dirigente Mitsubishi, per spiegare il fine corsa.

Una famiglia di modelli, con i cloni Peugeot e Citroen

Il problema è che la concorrenza, pur arrivando molti anni dopo, ha continuato a sfruttare il miglioramento della tecnologia della batterie al litio. Mentre la Mitsubishi MiEV è rimasta al palo, con la batteria da 16 kWh e un’autonomia dichiarata di 160 km, calcolati con lo standard di omologazione giapponese. In realtà su strada non più di un centinaio. Motore da 47 kW di potenza massima (63 Cv).

E dire che la macchinetta giapponese era talmente avanti da indurre il gruppo francese PSA a chiedere alla Mitsubishi di poterne realizzare due cloni. Uno con il marchio Peugeot (la iOn) e uno con il marchio Citroen (la C-Zero). Chiusa la parentesi MiEV (un’occasione sprecata), la Mtsubushi rispartirà da una nuova minicar elettrica, attesa per il 2023. E sviluppata proprio con la Nissan, suo nuovo partner nell’alleanza a tre che fa perno sulla Renault.