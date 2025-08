Financial Times: “Con i dazi di Trump, automotive Usa ha tutto da perdere”

Secondo il Financial Times, che lo racconta in un lungo reportage pubblicato nel fine settimana, le case automobilistiche americane potrebbero diventare “i maggiori perdenti nella guerra commerciale di Trump”. Per le Big Three (Ford, GM e Stellantis) “il nuovo regime tariffario dei dazi costerà loro complessivamente 7 miliardi di dollari quest’anno“.

I dazi imposti dall’amministrazione Trump avranno un impatto di vasta portata sulle aziende americane. Ma le conclusioni a cui arriva l’inchiesta del quotidiano economico britannico mettono in evidenza come le ripercussioni si faranno sentire soprattutto sull’automotive, settore di punta dell’industria “born in Usa”.

Secondo il Financial Times, “mentre Trump stringe intese commerciali con l’Unione Europea, il Giappone e la Corea del Sud — riducendo le tariffe sulle auto al 15% — il Messico e il Canada restano esclusi. Un paradosso, se si considera che proprio questi due Paesi rappresentano una parte vitale della filiera produttiva americana, grazie all’accordo firmato nel 2020. Senza nuovi patti – si legge ancora – le auto assemblate in Messico e Canada rischiano di subire una tariffa del 27,5%, ben più alta rispetto a quelle importate dall’Asia o dall’Europa”.

Dazi: Tesla, General Motors e Ford sono in allarme. “Ci aspettano tempi difficili

Il quotidiano ha citato il nuovo amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa. Il quale ha ricordato come 4 milioni dei 16 milioni di veicoli venduti ogni anno negli Stati Uniti provengano da stabilimenti canadesi e messicani. «Vorremmo che l’amministrazione riconoscesse l’alto contenuto americano di alcuni modelli», ha dichiarato, sottolineando che paradossalmente le auto asiatiche ed europee importate hanno “praticamente zero componenti statunitensi”.

A supporto dell’inchiesta, il Financial Times ha citato i manager alla guida dei marchi Usa più importanti. Il primo a lanciare l’allarme è stato Elon Musk: solo nel secondo trimestre Tesla ha dovuto assorbire un impatto tariffario da 300 milioni di dollari. «Ci aspettano trimestri difficili», ha detto il fondatore, sottolineando la pressione crescente anche dalle politiche anti-veicoli elettrici di Trump. Preoccupazioni condivise da Ford, la cui direttrice finanziaria Sherry House conferma il pressing su Washington per ottenere “condizioni di parità”. Anche GM, che produce veicoli in Corea del Sud per il mercato nordamericano, guarda con interesse agli accordi commerciali che possono alleggerire i costi.

Ma le strategie non sono univoche. BMW, ad esempio, produce metà delle sue auto vendute negli USA direttamente sul suolo americano, nello stabilimento di Spartanburg. Tuttavia, non essendo conforme all’USMCA, anche la casa tedesca si è trovata a dover affrontare tariffe pesanti. L’ad Oliver Zipse, però, minimizza: «Serve essere integrati a livello locale, questi sono i modelli che sopravviveranno».

Il 60% dei veicoli venduti negli Usa è importato

Ma cis ono altri elementi da tenere presenti. Circa metà dei veicoli venduti negli USA è importata, e anche quelli assemblati localmente dipendono per quasi il 60% da componenti esteri. Il rischio immediato è quello di aumentare i prezzi al consumo. Cox Automotive stima rincari tra il 4 e l’8% entro fine anno. Per ora, i prezzi sono cresciuti “solo” dell’1,2%, ma molte case automobilistiche stanno già operando aumenti mascherati: meno sconti, più spese di finanziamento.

Sebbene il settore auto sia formalmente escluso dai dazi su metalli strategici come acciaio, alluminio e rame, l’80% dei costi aggiuntivi è stato comunque trasferito dai fornitori alle case produttrici. Prima o poi, avverte l’analista Stephanie Brinley di S&P Global Mobility, saranno i consumatori a pagare il conto.