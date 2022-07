Habemus bonus retrofit: 3.500 euro di contributo statale per gli automobilisti che sostituiscono il motore termico e inquinante con uno elettrico.

Mancano le moto per la mancanza di una legge specifica, nonostante la conversione sia possibile in altri Paesi europei, ma è ampia la gamma dei veicoli interessati dall’incentivo.

E’ finanziabile la conversione dei minivan per il trasporto di persone, quella dei veicoli con più di otto posti, i furgoni per il trasporto delle merci e tutte le auto. Queste le categorie interessate: M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G. Per usare la grammatica ministeriale la norma interessa veicoli “immatricolati originariamente con motore a combustione interna che vengono trasformati in veicoli con trazione elettrica“.

Un contributo del 60% dei costi sostenuti

L’incentivo al massimo vale 3.500 euro, non si deve superare il 60% della spesa ma i costi della conversione sono abbastanza alti. Aquesti si somma un contributo del 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (Pra), all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione.

Come si chiede e si accede al contributo? Come per le ebike e monopattini e per le auto il ministero (il Mims) si avvarrà di una specifica piattaforma informatica, gestita da Consap S.p.a, la cui attivazione sarà comunicata sul sito del ministero. Le risorse complessive previste sono pari a 14 milioni di euro. Per la conversione dei motori ricordiamo anche i contribuiti per i camion (leggi qui) mentre non c’è niente per la nautica.

Contributo anche per chi ha convertito nel 2021

Può accedere al contributo chi ha provveduto a sostituire il motore termico con un motore elettrico a partire dal 10 novembre 2021, data di entrata in vigore della legge n. 156 del 9 novembre 2021 che prevede la misura. Il termine per presentare le domande scade il 31 dicembre 2022.

Abbiamo scritto più volte della misura presente anche l’anno scorso ma senza decreto attuativo non è stato possibile spendere un centesimo. Intanto sta prendendo forma una rete di aziende certificate dal ministero e pronte ad offrire il servizio.

Con il bonus un’utilitaria sta sotto i 5000 euro

La spesa cambia in modo considerevole a seconda del modello scelto. Con i pochi kit a disposizione e con gruppi di acquisto viene annunciata una spesa sugli 8.000 euro per le utilitarie. Scontando i 3500 euro del bonus si riesce a stare sotto i 5000 euro, considerando l’alto prezzo delle elettriche nuove e la riduzione dell’intensità degli incentivi il retrofit può iniziare a diventare competitivo. In particolare per auto storiche come la 500 che hanno un forte valore storico. L’impegno si fa più impegnativo, fino a superare i 20mila euro, per modello rari e con maggiore potenza.

