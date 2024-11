Finalmente Citroen e-C3: prima in Francia

Finalmente Citroen e-C3: dopo i ritardi nell’avvio delle consegne, il piccolo Suv del gruppo Stellantis in ottobre è stata l’elettrica più venduta in Francia.

Finalmente Citroen e-3. E prime consegne di Renault, al 6° posto

Pare proprio che la lunga attesa di chi aveva prenotato la e-C3 stia finendo. In Francia nel mese scorso ne sono state consegnate 1.712, un numero che frutta alla Citroen il primo posto nella top ten delle elettriche più vendute, in un podio tutto francese. Al secondo posto troviamo la Renault Scenic, con 1.675, seguita da un altro prodotto del gruppo Stellantis, la Peugeot e-208.

Un dominio, quello dei produttori transalpini a domicilio, che dovrebbe consolidarsi già da novembre con l’intensificarsi della consegne della nuova Renault 5, già ora al 6° posto con le prime 782 immatricolazioni. E così la Tesla Model Y, che a lungo ha dettato legge anche in Francia, scende dal podio e scala in 4° posizione, con 1.186 consegne, contro le 543 della Model 3 (al 15° posto).

Ancora una volta il gruppo BMW si dimostra il più competitivo nel made in Germany, conquistando 7° e 8° posto con Mini Cooper SE e BMW iX1, davanti a VW ID.4 e Skoda Enyaq. La Fiat 500e, sempre in attesa del nuovo modello, si pazza 14° con 575 consegne.

Elettriche al 15,4%, boom delle ibride (40%) e crollo del diesel (6,5%)

Complessivamente il mercato delle auto con la spina in Francia continua a calare. Le elettriche in ottobre hanno conquistato il 15,4% delle vendite, con 20.900 immatricolazioni, le ibride plug-in l’8%, con 10.894 auto vendute.

Nello stesso mese dell’anno scorso le quote erano rispettivamente del 16,7% e del 9,8%. Il calo è legato a un ridimensionamento degli incentivi statali e anche al momento difficile di tutto il mercato dell’auto, che in ottobre ha perso il 13,3%. Con una quota superiore al 15%, il mercato dell’elettrico in Francia resta comunque uno dei più dinamici in Europa, lontanissimo dall’Italia, che resta ancorata al 4-5%. In questo momento a dettare legge sono le motorizzazioni ibride, che valgono il 40,4% del mercato, contro il 26,9% delle auto a benzina e il 6,5% del diesel.

