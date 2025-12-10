Filosa attacca ancora, chiedendo “regole realistiche”

Filosa attacca ancora, chiedendo una revisione urgente delle regole europee sulle emissioni e una strategia industriale più competitiva.

Filosa attacca ancora: “Prendere ad esempio gli Stati Uniti”

Il n.1 di Stellantis ha parlato all’assemblea dell’Anfia. Evidenziando compiaciuto “un allineamento politico tra alcune dichiarazioni recenti dell’amministrazione tedesca e di quella francese”. Segnale che “molti importanti stakeholder stanno chiamando a un’assunzione di buon senso” per rivedere il quadro regolatorio europeo. Con un approccio “più flessibile e allineato al mercato”. Secondo Filosa, la geopolitica è ormai “un fattore interno cruciale” per l’industria: decisioni prese oggi “impatteranno quello che succederà nei prossimi 10, 15, 20 anni“. Ma il nodo centrale resta la competitività. Filosa lamenta in Europa “normative troppo stringenti ed eccessiva dipendenza dalle catene di fornitura extra-europee. Che ci impediscono di guardare al futuro con la stessa fiducia” con cui guardano gli Stati Uniti. Gli USA hanno rivisto standard emissivi e introdotto dazi per favorire il reshoring industriale. Per questo “è necessario che Unione Europea e Stati membri agiscano con urgenza“.

“Costo dell’energia e del lavoro frenano la competitività dell’Italia”

La ricetta proposta passa da una decarbonizzazione “flessibile, realistica e graduale”. Con obiettivi separati per veicoli commerciali e passeggeri. E misure per rinnovare un parco auto europeo in cui 150 milioni di vetture hanno oltre 10 anni. Filosa chiede inoltre incentivi per sostenere la produzione di nuove auto elettriche e ibride “piccole e accessibili”. E un meccanismo premiale per rafforzare la filiera produttiva “Made in Europe”. Ricordando gli impegni presi con il Tavolo Stellantis: 2 miliardi di investimenti negli stabilimenti italiani. E oltre 7 miliardi di acquisti da fornitori nazionali, più dei 6 inizialmente annunciati. Guardando al futuro, però, avverte: “È fondamentale salvaguardare la produzione nazionale“, perché l’Italia soffre “una grave mancanza di competitività” rispetto ad altri Paesi europei. Colmare questo divario richiede “azioni strategiche” su energia, costo del lavoro e catena di fornitura, per garantire il futuro dell’intera filiera automotive italiana.