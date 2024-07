Filante Torque, la moto elettrica più potente del mondo!

Si chiama Torque la moto elettrica più potente mai costruita ed è frutto dell’impegno italiano di Filante Motors

FM Factory è un progetto industriale milanese con grandissime ambizioni. L’annuncio infatti è quello di voler creare la moto più potente mai vista: 850 Nm. Per riuscirci Filante mette in campo una partnership con DaVinci, azienda di engineering e spin-off dell’università di Pechino. Il cuore del progetto è un motore alloggiato all’interno della ruota posteriore in grado di fornire un picco di coppia di 850 Nm e raggiunge i 100 km/h in 2,9 secondi. Torque è il frutto di progettazione milanese di Filante e tecnologia cinese. Verrà prodotta in soli pezzi unici per clienti di altissimo profilo e realizzata con materiali di altissima qualità.

“Torque nasce per i clienti che apprezzano collezionare pezzi che soddisfano unicità nel design e nelle soluzioni tecniche. Ogni dettaglio – spiega Francesco Maria Farina, Founder di FM Factory Srl – è studiato e realizzato per soddisfare i desideri del cliente attraverso l’utilizzo di soluzioni tecnologiche e materiali pregiati fuori dagli schemi. Con una autonomia di 400 chilometri e la possibilità di una ricarica FAST-CHARGE in soli 20 minuti, Torque offre prestazioni eccezionali. Dotata di un motore ad alta potenza, questa moto elettrica è in grado di raggiungere velocità incredibili in pochi istanti, garantendo un’esperienza di guida unica”. Per vedere la Torque basterà visitare lo stand DaVinci a EICMA 2024, mentre per salire in sella sarà possibile prenotare dei test drive su pista organizzati in esclusiva per i clienti presso l’atelier industriale di Milano. Prezzo di listino: a partire da 101.000 euro.