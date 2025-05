Fiere senza ricarica: il caso di Piacenza

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Fiere senza ricarica: Diego, un lettore, ci segnala il caso di Piacenza con un grande parcheggio e una sola colonnina in AC, fuori servizio. Vaielettrico risponde. Ricodiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Fiere senza ricarica: 2.800 posti-auto e una colonnina in AC fuori servizio, possibile?

“S ono stato recentemente ad una fiera presso PiacenzaExpo. E ho constatato che nel parcheggio con 2.400 posti auto per i visitatori e 400 posti per gli espositori, vi è solo una colonnina di ricarica con due uscite AC 22kW. Colonnina che purtroppo era temporaneamente fuori sevizio. La cosa paradossale è che, dentro alla fiera,in ogni singolo stand, vi è una presa industriale di potenza adeguata per un ricarica auto… Avevo programmato di andare con la mia Nissan LEAF, ma ho preferito andare con l’auto a benzina insieme ad un collega. Aggiungo che avevo chiesto informazioni al Comune di Piacenza e sono stati molto disponibili nel fornire dati delle colonnine della città. Ma purtroppo, in Fiera, ce n’era solo una temporaneamente guasta”. Diego Maggiolini

Giri tra gli stand e intanto lentamente ricarichi…