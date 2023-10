Fiera Bolzano: 32 ricariche fino a 400kW

Fiera Bolzano: al via una maxi-stazione, dotata di 5 colonnine HPC da 400 kW. In tutto i punti di ricarica Neogy sono 32, che si aggiungono agli 8 già esistenti.

Fiera Bolzano: in tutto 40 colonnine fornite da Neogy

È tutto “fatto in casa“: Neogy è la società creata dalle utilities delle due province, Alperia (Bolzano) e Dolomiti Energia (Trento). Mentre le colonnine sono fornite da Alpitronic, azienda leader nelle ricariche ad alta potenza, con sede in Alto Adige. Il Neogy Hub Fiera Bolzano è situato nel parcheggio sul tetto della Fiera, con l’idea di coprire le diverse esigenze. Le stazioni da 400 kW consentono di ricaricare la macchina in pochi minuti per percorrere una distanza di 100 km. Mentre le stazioni standard sono pensate per i visitatori della fiera o per chi vuole lasciare la propria auto per un periodo prolungato. Ad esempio proseguendo il proprio viaggio con i mezzi pubblici. L’hub, infatti, si trova in un punto nevralgico della mobilità regionale, in prossimità dell’uscita autostradale e della stazione dei treni Bolzano Sud, da cui raggiungi il centro.

Energia tutta green grazie al forovoltaico da 1 MW di potenza

Spiega Luis Amort, Consigliere di Neogy e Ceo di Alperia. “Come tutti i 1.300 punti della rete di ricarica pubblica di Neogy, anche le stazioni del nuovo Hub sono alimentate a energia verde. In questo caso in parte prodotta in loco grazie all’impianto fotovoltaico di Fiera Bolzano situato direttamente sopra l’hub di ricarica“. Il Presidente di Fiera Bolzano, Armin Hilpold, aggiunge: “Con questo nuovo hub facciamo innanzitutto un passo avanti nella direzione giusta, quella di diventare la fiera più sostenibile d’Italia. Un obiettivo ch perseguieamo con impegno e dedizione su più fronti, compreso quello della mobilità. Da oggi saremo la fiera con l’hub di ricarica più grande e potente a livello nazionale, alimentato anche dal nostro fotovoltaico con potenza di 1 MW“.

