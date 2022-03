Fiat Ulysse elettrico in vendita a maggio. È il quarto modello EV della marca torinese, dopo 500e e E-Ducato e E-Scudo, ma è prodotto in Francia, a Hordain.

Fiat Ulysse ha un’autonomia fino a 330 km

I prezzi verranno comunicati a giorni, ma fin d’ora si può prenotare l’e-Ulysse in Italia, Germania, Francia e Austria. Nasce sulla base tecnica dei furgoni prodotti dal Gruppo Stellantis con le marche Peugeot, Citroen e Opel, in base ad accordi nati molto prima della fusione tra FCA e PSA.I clienti potranno scegliere se combinare il motore elettrico da 100 kW con una batteria da 50 o 75 kWh. Quest’ultima assicura un’autonomia (dato WLTP) fino a 330 km. Non è un dato esaltante, ma più che sufficiente per chi opera in un raggio di azione ristretto e può ricaricare durante le pause. Quanto al rifornimento, i tempi sono questi: con la batteria più piccola si ripristina l’80% in circa 30 minuti utilizzando stazioni DC da 100 kW. Con la batteria da 75 kWh servono invece 45 minuti.

Pensato (anche) per le strutture turistiche

La Fiat immagina per il Fiat Ulysse elettrico un uso (tra l’altro) per le strutture turistico-ricettive: “Insieme alla modularità degli interni e alla sua capacità di ospitare fino a 8 persone, queste caratteristiche lo rendono adatto a servizi di trasporto per hotel, taxi e transfer VIP”, spiega l’azienda torinese. Sono possibili fino a 12 configurazioni interne nella versione a 8 posti e fino a 16 varianti nella versione a 7 posti”. A differenza delle versioni Peugeot e Citroen, non è stata prevista nella gamma la versione compatta, lunga 4,60 metri. La Fiat offre invece la versione standard, da 4,95 metri, e la versione lunga da 5,30 metri. Quest’ultima può contenere fino a 4.900 litri con i sedili rimossi, mentre la versione standard può arrivare a 4.200 litri di capienza.

