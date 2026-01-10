Fiat Tris: il ritorno elettrico della mitica Ape

Al Salone di Bruxelles Fiat ha acceso i riflettori su Tris, la 3 ruote 100% elettrico considerata l’erede a zero emissioni della popolare Ape Piaggio. Un mezzo super compatto, pensato per soddisfare la crescente domanda di soluzioni per la consegna dell’ultimo miglio. Debutto in Italia nel corso del 2026.

Un progetto tra Italia e Marocco

Il Fiat Tris nasce all’interno del centro stile Stellantis di Torino, mentre la produzione è affidata allo stabilimento di Kénitra, in Marocco. Una scelta industriale ormai consolidata per il gruppo, che utilizza il Paese nordafricano come hub produttivo per veicoli compatti e a vocazione urbana. Il Tris è già ordinabile sul mercato marocchino e rappresenta un esempio concreto di come la micro-mobilità elettrica stia diventando un tassello strategico anche per i grandi costruttori europei.

Non si tratta di un concept o di un esercizio di stile: il veicolo è pronto per l’uso quotidiano, con una configurazione tecnica essenziale ma mirata a un utilizzo professionale intensivo.

Autonomia e prestazioni da città

Dal punto di vista tecnico, il Tris monta una batteria agli ioni di litio da 6,9 kWh, sufficiente per garantire un’autonomia dichiarata di circa 90 km. Un valore adeguato al tipo di utilizzo urbano e leggermente superiore a quello della Fiat Topolino, da cui eredita in parte l’impostazione concettuale.

Il motore elettrico da 9 kW, con 45 Nm di coppia, consente al triciclo di raggiungere una velocità massima di 45 km/h, limite che lo colloca nella categoria dei veicoli leggeri. La ricarica avviene esclusivamente in corrente alternata (AC): servono 3,5 ore per passare dal 0 all’80% e 4 ore e 40 minuti per una carica completa.

Versatilità operativa ed essenzialità

Il Tris sarà proposto in tre configurazioni: cabinato, con pianale e con cassone, così da adattarsi a diversi impieghi, dalle consegne urbane ai servizi municipali. Con una lunghezza di 3,17 metri e un raggio di sterzata di 3,05 metri, il mezzo promette grande agilità nei centri storici e nelle zone a traffico limitato.

Uno degli elementi più interessanti del Fiat Tris è la capacità di carico fino a 540 kg, un dato rilevante se rapportato alle dimensioni complessive del veicolo. L’area di carico misura 2,25 m² ed è progettata per ospitare un europallet standard.

Il telaio e la struttura tubolare sono protetti dalla corrosione con un rivestimento in zinco di qualità automobilistica, mentre all’interno l’approccio è volutamente spartano.

Gli equipaggiamenti sono ridotti al minimo indispensabile, ma non manca una presa da 12 V con porta USB-C, utile per alimentare dispositivi di lavoro o strumenti di navigazione. Una scelta coerente con il posizionamento del veicolo, che punta su robustezza, semplicità e costi contenuti, più che su comfort e infotainment.

Italia in prima linea

Il lancio europeo è previsto nel corso del 2026, con l’Italia tra i primi mercati coinvolti. Sarà presente all’interno della gamma FIAT Professional. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali per quanto riguarda specifici allestimenti e prezzi.