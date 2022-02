Fiat e Alfa solo elettriche dal 2027, Lancia dal 2026

Fiat e Alfa solo elettriche dal 2027. L’annuncio viene da Stellantis, nelle comunicazioni allegate ai risultati 2021 del mega-gruppo francese.

Fiat e Alfa solo elettriche… / Arriva la nuova Panda

La data dell’addio a benzina e gasolio per il principale marchio Italia si avvicina sempre di più. Finora si era parlato genericamente di passare al solo elettrico entro il 2030. Ora esiste una scadenza precisa: tra 5 anni Fiat e Abarth in Europa offriranno in gamma solo EV. Attualmente, la Fiat ha tre modelli elettrici, a partire dalla 500, che anche nel 2021 è stata l’EV della scuderia Stellantis più venduta, con 44.000 unità (è al 6°posto assoluto in Europa). Gli altri due modelli sono veicoli commerciali a batterie, il Ducato e lo Scudo. Secondo voci insistenti, il quarto modello dovrebbe arrivare tra due anni ed essere una EV low-cost con prezzo sotto i 20 mila euro (meno incentivi). Si tratterebbe della nuova Panda, un prodotto che dovrebbe avere una declinazione francese con il marchio Citroen. Il nostro governo farebbe bene ad assicurarsi che queste e-citycar nascano in Italia, magari con batterie prodotte nella Gigafactory di Termoli. Anche perché lo spazio di mercato, in un’offerta che oggi si concentra sui Suv, sarebbe enorme.

Il primo passo dell’Alfa con la Tonale ibrida plug-in

Complessivamente Stellantis entro la fine del prossimo anno intende lanciare 13 nuove elettriche e 8 ibride plug-in. L’unica EV italiana che rientra in questo programma è la prima Maserati a batterie, che verrà presentata a marzo. Per vedere la prima Lancia EV occorrerà attendere due anni e dovrebbe trattarsi della nuova Ypsilon, verosimilmente sulla stessa base tecnica della Peugeot e-208. Dal 2026, poi, anche questo marchio dovere solo elettrico. Come la Fiat, invece, anche l’Alfa Romeo diventerà una marca solo elettrica dal 2027. La completa trasformazione del marchio del Biscione è in pieno svolgimento, sotto la regia dell’ex capo del marchio Peugeot Jean Louis Imparato. Il primo passo nell’elettrificazione è l’arrivo quest’anno della Tonale ibrida plug-in, un Suv. L’idea è di alzare immagine e prezzi di un marchio uscito molto male da FCA: sarà la volta buona?

