Fiat dice addio alle utilitarie? L’accusa di T&E

Fiat dice addio alle utilitarie Made in Italy, economiche nel costo e nella gestione? È quanto sostiene un report di Transport & Environment (T&E).

Fiat dice addio alle utilitarie: “Si sposta sui segmenti più alti e sui Suv”

Il report è stato realizzato sulla base dei forecast di produzione di GlobalData. Nel futuro del marchio nato a Torino oltre un secolo fa la produzione potrebbe spostarsi rapidamente verso segmenti più alti. E, soprattutto, registrare un incremento dei volumi dei SUV. Ciò andrebbe di pari passo con un’ulteriore delocalizzazione verso Serbia, Polonia e Turchia. E con un ritmo di elettrificazione che potrebbe non coincidere con gli impegni di decarbonizzazione comunicati dal gruppo Stellantis.

Gruppo che in Italia arriverebbe a produrre al 2030, secondo i forecast GlobalData, circa 630.000 auto, sommando la produzione dei suoi vari brand. Questo grazie alla crescita nei volumi di Opel, Alfa Romeo, DS, Maserati, Lancia e Dodge, mentre dovrebbe contrarsi, oltre alla produzione di FIAT, anche quella di Jeep.

Il rischio di appannare la propria identità

Secondo T&E, “evolvere verso veicoli più grandi significherebbe per FIAT appannare la propria identità. In un momento in cui è evidente la mancanza di offerta, da parte dell’automotive europeo, sui segmenti delle auto piccole (A e B), specie per la produzione di elettriche (BEV). Un vuoto, questo, che molti analisti ritengono sarà colmato dalla produzione cinese. Il recente lancio della Renault 5 elettrica (costruita in Francia con una batteria prodotta in Europa) dimostra però che una strada all’utilitaria zero emission europea esiste ed è concreta. Ma resta necessario un indirizzo industriale chiaro e le giuste politiche industriali di sostegno“.

Delocalizzazione, processo di elettrificazione a rilento, aumento delle dimensioni delle auto. Dall’analisi di T&E, sono questi tre i principali trend evolutivi che caratterizzerebbero FIAT negli anni a venire.

Delocalizzazione sempre più spinta: “In Italia prodotto solo il 22%”

Un marcato processo di delocalizzazione: all’Italia andrebbe solo il 22% della produzione. Nel 2022, in Italia si è assemblata circa la metà (48%) delle 510 mila Fiat prodotte – con il restante suddiviso tra Turchia (26%), Polonia (25%) e Serbia (1%). Secondo T&E all’orizzonte si profilerebbe un’ulteriore tendenza alla delocalizzazione.

Le previsioni di GlobalData suggeriscono che la maggior parte dei veicoli Fiat prodotti al 2030 sarebbero assemblati in Serbia (34%); alla Turchia, cui andrebbe il 25% della produzione, seguirebbe l’Italia (22%), dove si produrrebbe solo la 500 elettrica. La parte residua della produzione sarebbe distribuita tra Polonia (15%) e Algeria (4%). La conferma della produzione della Panda, nella sua versione elettrica, a Kragujevac in Serbia “è un chiaro esempio della strategia in corso”, conclude T&E.

Fiat dice addio alle utilitarie? Purtroppo non è l’unica…

SECONDO NOI. Purtroppo la tendenza ad abbandonare la produzione di auto di piccole dimensioni, del cosiddetto segmento A, non è limitata alla sola Fiat. Un po’ tutti i grandi gruppi le considerano poco profittevoli e tendono a eliminarle dalle nuove gamme. Ed è un peccato, perché è di citycar che hanno bisogno le nostre città, non certo di macchinoni e Suv di 5 metri. E comunque ci penseranno i cinesi a colmare il vuoto lasciato dai brand occidentali.

Quanto alla produzione in Italia, scontiamo il fatto dei non avere più un grande gruppo nazionale. Né di avere un governo in grado di condizionare le scelte di colossi come Stellantis e Renault, cosa che invece può fare la Francia. Ergo: dobbiamo cercare di portare a casa il meglio possibile nel grande risiko delle produzioni globali di questi colossi. A cui della storia produttiva della Fiat importa poco o nulla (m.te).

