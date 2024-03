Anno : 2024

: 2024 Km : 160

: 160 Località: Teramo

Teramo Prezzo: 25.500 mila euro

Fiat 600e con solo 160 km percorsi vendesi. La propone Mario, un lettore abruzzese, che spiega qui sotto il motivo della sua decisione. Per le vostre proposte (di cessione o acquisto), potete scrivere a info@vaielettrico.it .

Fiat 600e con 160 km a 25.500 euro

Ecco perché Mario ha deciso di vendere: “Ho ritirato in data 19 Gennaio una 600e, ma io e mio padre ci siamo accorti che: 1. La macchina è troppo grande e abbiamo la sensazione di fare un incidente da un momento all’altro 2. troppi chilometri di quelli che facciamo. Ora vogliamo vendere la 600e per poi acquistare una Citroen e-C3. Come posso fare per vendere la 600e? Ha fatto 160km, edizione La Prima in colorazione particolare Verde Mare d’Italia! A dire il vero il prezzo ideale sarebbe di 26.300 euro, ma anche 25.500 euro andrebbero bene! Vorrei prendere una Citroen E-C3 per mio padre. Vi seguo e vi scrivo da Teramo, nell’Abruzzo bello e forte. Grazie mille di quello che fate, sono un vostro fan”. Per contatti: cannellamario@hotmail.it o info@vaielettrico.it . Qui sotto abbiamo riprodotto i principali dati della 600e, edizione La Prima, tratti dal nostro Listino Interattivo.

Tutte le offerte “Elettrico Usato”: Tesla, Skoda, VW, Renault, Fiat, Peugeot, Cupra, Aiways…

