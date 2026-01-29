Anno: 09/2021

Km percorsi: 45 mila

Stato Batteria: 96,5%

Città: Rovigo

Prezzo: 14.500 euro

Fiat 5ooe Icon del 2021 con 45 mila km

Ecco il testo dell’annuncio di vendita che ci ha inviato Francesco, un lettore di Rovigo: ” FIAT 500e ICON 42 kWh. Auto perfetta sia dentro che fuori. Abito in campagna e la macchina ha un garage dedicato con Wall Box. Tagliandi annuali certificati concessionaria Fiat Rovigo. Check Batteria (96,5%) effettuato per la vendita. Gomme nuove Continental premium per EV ( scontrino allegato, euro 700). Vendo per acquisto nuova auto elettrica più grande ( segmento D ). Sono disponibile per test su strada e visione auto con tutti i documenti relativi”. L’auto ha percorso 45 mila km, il prezzo richiesto è di 14.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail francesco.franceschetti13@gmail.com