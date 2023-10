Fiat 500e 42 kWh

Anno: 2020 km 54.000

Città: Rimini

Prezzo: 21.000 euro

Ci scrive Peter che vorrebbe vendere la sua Fiat 500e, per sostituirla con un’auto più spaziosa, ma sempre elettrica.

La siua Fiat 500e ha la batteria da 42 kWh ed è in ottime condizioni generali. E’ sempre stata ricaricata a casa, da una presa domestica da 2,3 kW, e al massimo una decina di volte da colonnine Fast. E’ stata immatricolata nel 2020 e ha percorso 54.000 km. Ha l’ estensione della garanzia di 3 anni, che la copre fino al 2025.

E venduta inoltre con il kit dei 4 tappetini di gomma e il cavo per le colonnine 11kw, che non era in dotazione con questa versione.