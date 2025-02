Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anno: 04/2021 Km: 28.044

Stato Batteria: n.d.

Luogo: Torino Prezzo: 14.900 euro

Fiat 500e Passion Berlina del 2021 vendesi. La propone Andrea, un lettore di Torino. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Fiat 500e Passion Berlina del 2021 con 28 mila km

“Vendo Fiat Nuova 500 Elettrica, allestimento Passion Berlina, colore Ocean Green metallizzato, unico proprietario. L’auto offre un’autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP, estendibile fino a 460 km in ambito urbano. Il consumo energetico nel ciclo combinato è di 14,0 kWh/100 km. Caratteristiche principali. Cavi di ricarica inclusi: cavo Mode 3: per ricariche rapide presso stazioni pubbliche, cavo Schuko: per ricariche domestiche tramite presa standard. Ricarica in corrente continua (DC): supporta fino a 85 kW, permettendo di ottenere 50 km di autonomia in soli 5 minuti e l’80% della carica in 35 minuti. In alternata (AC) supporta fino a 11 kW, ideale per ricariche domestiche o presso colonnine pubbliche. Modalità di guida One Pedal. Auto in perfette condizioni meccaniche, appena effettuato il tagliando con sostituzione del filtro dell’aria Revisione effettuata il 18/02/2025 con check batteria, nessun problema riscontrato. Sostituite 4 gomme e i tergicristalli il 18/02/2025. Unico difetto estetico: piccolo graffio da strisciata sulla parte posteriore destra sopra la gomma“. Il prezzo richiesto è di 14.900 euro. Per contatti: andrea.mastroluca@gmail.com

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, auto, moto e scooter. Al momento quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma per acquistare un’altra elettrica. Un modello spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it