FIAT 500e Passion (42 kWh) del 2021, con 61.000 km







Anno : giugno 2021

: giugno 2021 Km percorsi : 61.000

: 61.000 Stato Batteria : /

: / Regione : Friuli Venezia Giulia

: Friuli Venezia Giulia Prezzo: 12.900 euro Fiat 500e Passion (42 kWh), con 61mila km Fiat 500e Passion (42 kWh), con 61.000 km vendesi a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. L’auto è stata immatricolata nel giugno 2021.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Marco:



“Vendo FIAT 500e Passion (42 kWh), colore bianco gelato. Dotazioni: U-connect touchscreen 7″, Apple Car play & Android auto, Attention Assist, Lane control, Autonomous Emergency Breaking con riconoscimento pedoni e ciclisti, Cruise control, sensori parcheggio, selettore modalità guida, cavo mode 2. Tagliandi ufficiali annuali.” Il prezzo richiesto è di 12.900 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Marco Lattanzio, al numero 338.8225934 oppure scrivendo all’indirizzo mail: marco.lattanzio72@gmail.com

Vuoi vendere la tua auto? Scrivi a info@vaielettrico.it, indicando mese e anno di immatricolazione, km percorsi, stato delle batteria (se disponibile), località e prezzo richiesto. Con alcune foto.

Le ultime offerte /Renault Twingo Z.E. del 2021, con 30.500 km

Renault Twingo Z.E., con 30.500 km vendesi a Modena, in Emilia-Romagna. L’auto è stata immatricolata nel luglio 2021.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Giovanni:



“L’auto si trova in eccellenti condizioni generali, sia di carrozzeria che di interni, ed è sempre stata custodita e mantenuta con estrema cura e parcheggiata in box auto di proprietà.

Pneumatici originali Michelin in ottimo stato e nel prezzo è compreso un secondo treno completo di cerchi con pneumatici invernali Continental. All’auto è appena stato eseguito il tagliando, che prevede la sostituzione completa del liquido di raffreddamento della batteria di trazione.

L’auto è disponibile per qualsiasi visione e prova di persona a Modena.”

Il prezzo richiesto è di 10.800 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Giovanni Breschi, scrivendo all’indirizzo mail: gbreschi@tiscali.it

Le ultime offerte /Nissan Leaf e+ N-Connecta (62 kwh) del 2024, con 28.000 km

Nissan Leaf e+ 62 kwh, con 28.000 km vendesi a Ragusa, in Sicilia. L’auto è stata immatricolata nel luglio 2024.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Giuseppe:



“Vendesi Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kwh, con 28000 km. Sempre ricariche con carichino, auto come nuova. Valuto permute con auto d’epoca di mio gradimento.”

Il prezzo richiesto è di 21.900 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Giuseppe Lissandrello, scrivendo all’indirizzo mail: giuseppelissandrello@libero.it

Le ultime offerte /Citroen ë-C3 You del 2024, con 14.000 km

Citroen ë-C3 You, con 14.100 km vendesi a Como, in Lombardia. L’auto è stata immatricolata nel novembre 2024.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Fabio:



“Auto in ottime condizioni. Batteria da 44 kWh, caricata quasi sempre a casa. Ho aggiunto Carplay con retrocamera. Nessuna problematica, vendo per passaggio ad auto più grande.”

Il prezzo richiesto è di 18.800 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Fabio Plenzich, scrivendo all’indirizzo mail: plenfami@libero.it

Le ultime offerte /Volkswagen ID.3 del 2020, con 20mila km

Volkswagen ID.3, con 20.000 km vendesi a Cagliari, in Sardegna. L’auto è stata immatricolata nel settembre 2020.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore:

“Vendo Volkswagen ID3, colore bianco, 2 Prese USB-C anteriori, Airbag guida e passeggero con disattivazione, Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, Ambient Light Multicolor, Bulloni antifurto per cerchi, Cavo di ricarica Mode 2 Type 2 (8A), Cavo di ricarica Mode 3 Type 2 (32A), Cinture di sicurezza posteriori a tre punti, Copertura vano bagagli, Display multifunzione a colori 5.3” Active Info Display, Driving Profile Selection – Selezione del profilo di guida, Emergency Call, Freno di stazionamento e funzione “Auto Hold”, Gruppi ottici post. a LED, Illuminazione del vano bagagli… (continua).

Il prezzo richiesto è di 17.900 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Marcello Illario, scrivendo all’indirizzo mail: ve.ma@mail.com

Le ultime offerte /Nissan Ariya e-4ORCE del 2024, con 24.500 km

Nissan Ariya e-4ORCE, con 24.500 km vendesi a L’Aquila, in Abruzzo. L’auto è stata immatricolata nel luglio 2024.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore:

“Vendo Nissan Ariya e-4ORCE (4×4), con 24.500 km, di colore grigio metallizzato. L’auto è dotata di batteria certificata con Power check control, caricatore di bordo da 22 kW, autonomia 500 km. Solo ricariche domestiche. Presente impianto Bose, sedili in pelle e alcantara, riscaldati e ventilati, tetto panoramico apribile. Dotata di gomme estive e invernali. Veicolo coperto da garanzia ufficiale.

No perditempo, solo interessati.”



Il prezzo richiesto è di 38.000 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, contattandolo al numero 351.4096269 oppure scrivendo all’indirizzo mail salseiro.p@libero.it.

Le ultime offerte /Smart EQ del 2019, con 49mila km

Smart EQ fortwo, con 49.000 km vendesi a Bologna, in Emilia-Romagna. L’auto è stata immatricolata nel luglio 2019.

Ecco l’annuncio inviato da Marcello:

“Vendo Smart EQ, serie 453, in allestimento Brabus, molto bella, con caricatore 22 kW, senza nessun difetto, presente qualche piccolo graffietto da parcheggio.

Tutti gli accessori disponibili, compreso cappelliera avvolgibile, tettuccio e cruise control.

Consumo medio in estate: 11-12 kWh/100 km. Autonomia superiore ai 150 km.

Molto divertente da guidare. Gomme nuove.”

Il prezzo richiesto è di 9.999 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore Marcello Barisone, scrivendo all’indirizzo mail: marcellobarisone@inwind.it

Le ultime offerte /Citroen C-Zero, con 110 mila km

Citroen C-Zero con 110.000 km vendesi a Milano, in Lombardia. L’auto è stata immatricolata nel 2016.

Ecco l’annuncio inviato da Pietro:

“Vendo Citroen C-Zero del 2016, con 110.000 km, perfettamente funzionante, caricata sempre in box. Gomme estive NUOVE, cambiate a marzo in occasione della revisione ministeriale. Auto molto economica, ideale per un milanese: Area C a Milano gratis, parcheggio gratis sulle strisce blu e gialle a Milano, non paga il bollo in Lombardia.



Assicurazione: 220 euro (prima classe per guida libera) o 160 senza guida libera. Facile da guidare (raggio di curva strettissimo), ideale e divertente in città (scatto bruciante ai semafori) ideale per NEOPATENTATI.

Perfetta come seconda auto di famiglia o come citycar per chi cerca mobilità 100% elettrica con costi di gestione ai minimi.

Autonomia di 80/90 km in questo periodo (70 in inverno). Fornisco cavo con alimentatore per ricarica a casa tramite normalissima presa elettrica e cavo per ricarica rapida alle colonnine pubbliche.

L’auto ha anche il connettore per la ricarica rapida (15/20 minuti) in corrente continua DC. Radio, USB, vivavoce Bluetooth, 4 vetri elettrici. Sensori di parcheggio posteriori aftermarket. Carrozzeria non perfetta per alcuni segni da parcheggio dovuti all’uso“.

Il prezzo richiesto è di 3.900 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore Pietro Bascapè, scrivendo all’indirizzo mail: pietro.bascape@gmail.com.

Le ultime offerte /Volkswagen e-Up con 46 mila km

Volkswagen e-UP! con 46.000 km vendesi a Milano. L’auto è stata immatricolata nel novembre del 2021. Ecco l’annuncio: “Vendo VW e‑UP! 100% elettrica, immatricolata novembre 2021 (motore elettrico da 61 kW/83 CV, con batteria da 32,3 kWh), circa 46.000 km, unico proprietario, sempre utilizzata e mantenuta con la massima attenzione. Auto sempre ricaricata con wallbox domestica. Ricarica quasi sempre limitata all’80%. Ricariche fast rarissime (circa 1 all’anno). Il prezzo richiesto è di 10.400 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore Ilaria Arnardi, scrivendo all’indirizzo mail: iarnardi@gmail.com

Le ultime offerte /Cupra Born Impulse e-Boost del 2023, 34mila km

Cupra Born Impulse e-Boost con 34.000 km vendesi a Udine, in Friuli Venezia Giulia. L’auto è stata immatricolata nell’ottobre del 2023.

Ecco l’annuncio inviato da Salvatore: “L’auto è in garanzia ufficiale fino al 2027. Condizioni eccellenti, come nuova. Tagliandata 2025. Valuto anche permuta con Fiat 500 elettrica“. Il prezzo richiesto è di 24.500 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore Salvatore Saracino, scrivendo all’indirizzo mail: thesailor230269@gmail.com