– Anno: 04-2021

– km: 34.200

– Stato Batteria: n.d.

– Località: Ancona

– Prezzo: 16.000 euro

Fiat 500e Icon 2021 vendesi. La propone Rossano un lettore marchigiano (Ancona). Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Fiat 500e Icon 2021 con 34 mila km in vendita a 16 mila euro

Ecco il breve testo che ci ha inviato il nostro di Ancona assieme ai dati fondamentali della 500e che mette in vendita: “L’auto, in aggiunta alle dotazioni di serie dell’allestimento Icon, è dotata dei seguenti accessori:

— pacchetto Co-Driver, ossia la guida semiautonoma di livello 2

— antifurto perimetrale

L’auto, per il ricovero notturno, viene sempre parcheggiata in garage. Unico proprietario“. Il prezzo richiesto è di 16 mila euro. Per contatti potere scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail mariani.rossano74@gmail.com. Oppure, per qualsiasi altra informazione, potete scrivere a info@vaielettrico.it