– Anno: 05/2021

– km: 74.000

– Stato Batteria: 91,7%

– Località: Ascoli Piceno

– Prezzo: 13.300 euro

Fiat 500e del 2021 con 74 mila km e batteria 91,7% vendesi. La propone Giuseppe, da Ascoli. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

“Per motivi familiari, ma a malincuore, metto in vendita Bianca, la mia 500 elettrica. L’auto ha percorso senza nessun problema 75.000 km, divisi tra urbano, extraurbano e autostrada. Tutti i tagliandi sono stati effettuati presso officina Fiat. Tra i principali optional, quelli legati alla sicurezza sono i più importanti. Non mancano quindi mantenimento di corsia, cruise controll, frenata di emergenza e guida one pedal, per un piacere di guida unico. L’auto ha prestazioni davvero brillanti, è tenuta molto bene, non ha mai subito incidenti e permette di risparmiare davvero molto. Sia per quanto riguarda i consumi (guardate l’ultima foto) che per assicurazione, tagliandi e manutenzione, il tutto con un’esperienza di guida semplice e rilassante. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi, vi risponderò in breve tempo“. Prezzo richiesto: 13.300 euro. Per CONTATTI potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail piscioneri.giuseppe@gmail.com

